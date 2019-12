Poutine et Volodymyr Zelensky ont convenu, lors de leur première rencontre, lundi à Paris, d’une série de mesures pour relancer le processus de paix en Ukraine, réaffirmant leur attachement à un cessez-le-feu total d’ici fin 2019, alors qu’une deuxième rencontre du genre est prévue dans quatre mois.

Ayant pour but de régler le conflit en Ukraine, les négociations quadripartites au format Normandie, réunissant la France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine ont duré plus de deux heures. Dans le communiqué conjoint rendu public, lors d’une conférence de presse conjointe, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’arriver à un cessez-le-feu complet, d’ici fin 2019. Pour M. Zelensky, l’entrevue avec son homologue russe a été un «grand pas vers la paix». «Les parties s’engagent à mettre en œuvre totalement et intégralement le cessez-le-feu, qui sera consolidé par la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires de soutien au cessez-le-feu, avant la fin de l’année 2019», a annoncé la présidence française.

Le communiqué évoque trois points: «Mesures immédiates pour stabiliser la situation en zone de conflit», «Mesures pour mettre en œuvre les clauses politiques des accords de Minsk» et «Suivi».Tous les prisonniers des deux parties seront libérés avant le 31 décembre 2019, sur la base du «tous pour tous», a précisé Volodymyr Zelensky.

Les listes de prisonniers à échanger ont déjà été transmises entre les parties, en vue d’une concrétisation le 24 décembre comme a été indiqué. L’échange débutera par «tous les prisonniers identifiés contre tous les prisonniers identifiés», étant entendu que les organisations internationales, notamment le Comité international de la Croix rouge (CICR), se verront accorder un accès total et sans condition à toutes les personnes détenues», est-il précisé.

«Très contente» du sommet, la chancelière allemande a constaté que les parties ont réussi à s’accorder sur le retrait des forces sur la ligne de contact dans le Donbass. Les parties soutiennent un accord au sein du Groupe de contact trilatéral «sur trois zones de désengagement supplémentaires, avec l’objectif de procéder au désengagement des forces et des équipements d’ici à la fin du mois de mars 2020». De grosses divergences existent entre Zelensky et Poutine sur le processus de reprise du contrôle de la frontière russo-ukrainienne, dans le Donbass. Pour le président Poutine, les différends sont dus au fait que les accords de Minsk précisent que ce contrôle ne sera effectif qu’après la tenue d’élections dans les régions indépendantistes, tandis que la partie ukrainienne souhaite revenir sur le point de cet accord et demande la tenue d’élections, après avoir repris le contrôle de la frontière. Le président russe demande une modification de la Constitution ukrainienne pour que le Donbass ait un statut spécial.

Une nouvelle rencontre au format Normandie se tiendra dans quatre mois, a annoncé Emmanuel Macron. La prochaine réunion pourrait se tenir à Berlin, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon la porte-parole du président Zelensky, Youlia Mendel, la question de la péninsule de Crimée n’a pas été abordée. Le président Zelensky a expliqué qu’un dialogue sur le transit du gaz à travers l’Ukraine, après le 1er janvier 2020, a commencé. Le président russe, Poutine, a dit, pour sa part, être «content» des résultats de la rencontre. Les dirigeants russe et ukrainien ont échangé une poignée de main au début du sommet.