Le sort de deux pilotes d'un avion de combat saoudien qui s'est écrasé au Yémen était inconnu hier, deux jours après les faits, la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient contre les Houthis accusant ces rebelles d'avoir tiré sur les deux hommes. Les rebelles ont tiré en direction des deux pilotes éjectés du Tornado qui s'est écrasé dans la province yéménite de Jawf (nord), a indiqué le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki, cité par l'agence officielle saoudienne. «Le commandement des forces conjointes de la coalition tient la milice terroriste des Houthis responsable de la vie et la santé de l'équipage du Tornado en vertu du droit humanitaire international», a souligné le colonel Maliki.

Le porte-parole n'a pas précisé si les deux membres d'équipage ont survécu ou ont s'ils ont été capturés par les rebelles yéménites qui ont dit avoir abattu l'appareil à l'aide d'un missile sol-air. L'avion, appartenant aux forces aériennes saoudiennes, s'est écrasé dans la nuit de vendredi à samedi, fait rare depuis le début en 2014 du conflit au Yémen.

La coalition, dont les piliers sont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, intervient depuis 2015 au Yémen aux côtés des forces loyalistes face aux rebelles venus du nord, qui se sont emparés de plusieurs régions notamment dans l'ouest du pays, ainsi que de la capitale Sanaa. Après le crash, la chaîne de télévision al-Massirah, organe des rebelles, a fait état de multiples frappes de la coalition contre Al-Hayjah, une région sous contrôle des Houthis à Jawf, où des habitants s'étaient «rassemblés autour des débris de l'avion abattu».

Les rebelles ont fait état de nombreux morts dont des femmes et des enfants. «Selon des informations préliminaires, 31 civils ont été tués et 12 blessés dans des raids aériens à Al-Hayjah», a pour sa part indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Dans une déclaration ultérieure, la coalition a admis «la possibilité de dommages collatéraux» lors d'une opération de «recherches et de sauvetage» sur le site du crash. Dans plusieurs raids précédents, il y a eu de très nombreuses victimes civils dont une soixantaine d'enfants tués à bord de l'autobus qui les transportait, en 2018. La coalition avait argué, alors, d'informations selon lesquelles le véhicule transportait des combattants houthis. Save the Children a déploré la mort d'enfants dans ces raids, son directeur au Yémen, Xavier Joubert, appelant «à protéger les enfants (...) victimes de ce terrible conflit qui ravage la vie de millions de Yéménites, depuis cinq ans maintenant». Selon diverses organisations humanitaires, la guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance d'après l'ONU qui évoque sans cesse le risque d'une tragédie humanitaire sans précédent.