Le Soudan a affirmé avoir réuni le montant des indemnités réclamées par Washington dans le cadre d’un accord sur l’indemnisation des familles des victimes américaines d’attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades des Etats-Unis en Afrique. «La promulgation par le Congrès américain de la loi immunisant le Soudan de toutes poursuites ultérieures est le seul point encore en suspens avant la mise en application de l’accord sur le paiement des indemnités» aux familles des victimes, a indiqué mercredi le Premier ministre Abdallah Hamdok cité par l’agence officielle Suna. Avec cet accord, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie soudanaise, Omer Gamareldin Ismail, en déplacement à Genève, le Soudan pourra plusfacilement dire aux Etats-Unis «retirez-nous de la liste des Etats soutenant le terrorisme et allons de l’avant». Cette sanction, synonyme d’entrave aux investissements pour le Soudan, remonte à 1993, le pays dirigé par Omar el-Béchir était alors devenu un paria pour avoir accueilli le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden. La crise s’est envenimée quand deux attentats, revendiqués par Al-Qaïda, ont été perpétrés en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, faisant plus de 200 morts. Washington avait alors accusé le Soudan d’avoir appuyé les responsables des attaques et exigé des compensations pour les familles des victimes américaines, qui sont un préalable au retrait du pays de la liste noire. Le «plan» de Pompeo prévoit le versement par Khartoum, sur un compte bloqué, de fonds qui ne seront versés que sous conditions aux Etats-Unis pour indemniser les plaignants. Des médias américains ont cité le montant total de 335 millions de dollars. Parmi ces conditions figue le retrait du Soudan de la liste noire antiterroriste.