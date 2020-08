Le ministère soudanais de l’Irrigation et des Ressources en eau a annoncé que le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie ont entamé lundi une nouvelle série de pourparlers sur le remplissage et l’exploitation du Grand Barrage de la Renaissance d’Ethiopie (GERD). «Les trois parties ont convenu de poursuivre les négociations au niveau des experts, avant de reprendre les pourparlers au niveau ministériel le 6 août», a indiqué le ministère soudanais dans un communiqué. Yasir Abbas, ministre soudanais de l’Irrigation et des Ressources en eau, a estimé qu’il était essentiel que les trois pays parviennent à un accord concernant le barrage sur le Nil.