La situation est devenue extrêmement préoccupante dans le Sahel et surtout dans la région dite des trois frontières où les multiples groupes terroristes sont comme des poissons dans l'eau. L'insécurité qui prévaut aussi bien au Mali, au Niger qu'au Burkina Faso est devenue telle que les puissances occidentales engagées dans un bras de fer avec le terrorisme reconnaissent que leurs efforts et leur engagement militaire n'ont pas apporté les résultats escomptés. Il en va ainsi de la force française Barkhane mais pas seulement puisque la force multinationale que conduit le Tchad contre Boko Haram et son alter ego, l'Iswap, rencontre les mêmes difficultés. C'est ainsi qu'une étude conduite par «l'Institut for Strategie studies de l' US Army War College» vient de mettre en garde contre un possible retour du groupe autoproclamé Etat islamique (Daesh), en Libye.

Selon les auteurs de cette étude, Daesh serait susceptible de profiter des conséquences actuelles de l'instabilité que connaît la Libye pour tenter une résurgence, notamment dans les zones riveraines du Sahel. Les vives tensions qui ont suivi les affrontements militaires de ces derniers mois, avec en toile de fond les échecs successifs des forces dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, semblent avoir conforté les partisans du groupe terroriste qui demeurent actifs dans les zones frontalières et ont noué des liens avec les autres factions extrémistes, au gré de leurs intérêts et de leurs objectifs particuliers. Une aggravation du contexte libyen actuel serait, selon les auteurs, de nature à précipiter le retour en force des combattants de Daesh qui se seraient dispersés dans la nature sahélo-libyenne, au lendemain de la prise de la ville de Syrte par les milices de Misrata, loyales au gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations unies, et que préside Fayez al Serraj.

L'étude affirme que «l'Etat islamique» consolide actuellement ses rangs et renforce ses capacités, après avoir opéré un repli tactique dans le désert du Sud où ses éléments se livrent au trafic d'êtres humains et de marchandises illégales. L'American Institut estime, à cet égard, que l'absence d'une surveillance étroite et soutenue ainsi que les préoccupations des Libyens dont le conflit n'a toujours pas été résolu pour permettre l'émergence d'un gouvernement fort et unifié nourrissent les ambitions de Daesh de réinvestir les villes, progressivement, à partir des zones reculées. Cependant, il y a lieu de relever que le ministre en charge de la sécurité au sein du GNA, Fathi Bachagha, a réuni, tout dernièrement, les responsables du ministère et les chefs d'organismes et de commissariats en la matière pour examiner l'ensemble des questions sécuritaires et celle pendante de la lutte contre la corruption et les trafics en tous genres.

La conclusion est évidente, la lutte antiterroriste dans le Sahel gagnerait beaucoup avec une Libye apaisée et c'est pourquoi les appels à une solution politique fondée sur le dialogue inclusif doivent aboutir, sur la bese d'une prise en compte des décisions de la Conférence de Berlin qui, a priori, semble bénéficier de l'aval de toutes les grandes puissances impliquées, directement ou indirectement, dans le conflit.