Le Vietnam devrait importer de 1 à 4 milliards de m3 de gaz naturel liquéfié par an à partir de 2021 pour répondre à la demande croissante en énergie. Ces importations devraient atteindre 6 à 10 milliards de m3 à partir de 2026, selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce qui attribue cette situation à la capacité actuelle de production de gaz du Vietnam, de 8 milliards de mètres cubes par an, qui commencerait à diminuer à partir de 2023. Le Vietnam envisage de tripler sa capacité de production d’électricité à partir du gaz naturel, passant de 7.200 MW à 19.000 MW d’ici 2030, ce qui nécessitera 22 milliards de m3 par an, dont 50% issus des importations. Le Vietnam devrait suivre les autres pays d’Asie du Sud-Est. La Thaïlande a été la première en 2011, tandis que l’Indonésie, ancien exportateur, importera dès 2020. L’économie en croissance rapide du pays le rend avide d’électricité car son potentiel hydroélectrique est presque pleinement exploité et les réserves de pétrole, de gaz et de charbon s’épuisent. Le pays de l’Asie du Sud-Est devrait faire face à des coupures de courant dès 2020 en raison du retard de nombreux projets, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce, en juin dernier. Le Vietnam devra mobiliser 150 milliards de dollars d’ici 2030 pour développer son secteur de l’énergie, la demande devant augmenter de 8% par an au cours de la prochaine décennie, a annoncé la Banque mondiale en 2018.