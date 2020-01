Le nombre de victimes de l’épidémie de pneumonie virale en Chine a bondi à 80 et 2.744 cas ont été confirmés dans le pays, alors que la France et les Etats-Unis préparent l’évacuation de leurs ressortissants de la zone en quarantaine. Vingt-quatre morts supplémentaires ont été enregistrés dans la province de Hubei, épicentre de la contagion, mais aucun nouveau décès n’a été confirmé en dehors de cette région, a annoncé, hier, le gouvernement central. «La capacité de propagation du virus s’est renforcée», ont déclaré la veille de hauts responsables sanitaires chinois, même s’il ne s’avère pas «aussi puissant que le Sras», un précédent coronavirus. ,La période de congés à l’occasion du Nouvel An chinois, qui devait durer jusqu’au 30 janvier, a été prolongée - sans précision de date - afin de «limiter les mouvements de population», ont indiqué les médias d’Etat. Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé qu’il se rendait en Chine pour discuter avec les autorités des moyens de contenir l’épidémie. A Wuhan, la circulation automobile «non essentielle» est interdite depuis minuit dans le centre de la métropole, devenue étrangement silencieuse. Des chauffeurs bénévoles, recrutés par les autorités, acheminent gratuitement les malades vers les hôpitaux.

Mais, une fois sur place, la situation s’avère parfois chaotique: les patients doivent attendre des heures avant de voir un médecin et de savoir s’ils sont ou non contaminés. Wuhan et sa région sont placées de facto en quarantaine depuis jeudi. Au total, 56 millions de personnes sont coupées du monde. Dans la cité transformée en ville fantôme, des hauts-parleurs diffusent un message appelant les habitants à se rendre à l’hôpital sans délai s’ils ne se sentent pas bien. L’épidémie a atteint l’Europe et l’Australie. Un cas présumé a été signalé au Canada. Les Etats-Unis, où cinq cas sont confirmés, ont annoncé organiser le départ de leur personnel diplomatique et de citoyens américains bloqués à Wuhan, espérant faire décoller un vol aujourd’hui. D’autres pays sont en communication avec Pékin pour évacuer leurs ressortissants. Les hôpitaux étant débordés, la construction de deux sites pouvant accueillir chacun plus de mille lits a commencé. Elle doit être achevée sous quinzaine, selon les médias publics. En attendant, la Chine se protège en érigeant des barrières intérieures. Plusieurs grandes villes du nord du pays - Pékin, Tianjin, Xian - ont annoncé la suspension des lignes d’autocars longue distance. Dans l’est, la province du Shandong (100 millions d’habitants) a fait de même. Ces mesures risquent de compliquer les trajets de la population, en plein chassé-croisé du Nouvel An chinois. Le régime communiste a annoncé dimanche une interdiction temporaire du commerce d’animaux sauvages, alors que l’hypothèse selon laquelle l’épidémie serait partie d’un marché de Wuhan où était vendu ce type d’animaux a été jugée «hautement probable» par le Centre chinois de contrôle des maladies. Pékin va en outre suspendre les voyages organisés en Chine et à l’étranger, une décision qui pourrait porter un coup au commerce de villes comme Paris, très prisées des touristes chinois. Le tournoi de qualification olympique de football d’Asie, qui devait se tenir à Wuhan, a été délocalisé en Australie et la Fédération internationale de tennis a décidé de déplacer les matchs de la Fed Cup du Groupe I de la poule Asie/Océanie, du Dongguan, dans le sud de la Chine, au Kazakhstan. Les gouvernements doivent prendre des mesures «draconniennes» pour restreindre les déplacements de population s’ils veulent endiguer la propagation du virus de Wuhan, ont déclaré hier des chercheurs hongkongais, qui estiment sur la base de modèles mathématiques que le nombre de cas est supérieur à 40.000. Ces scientifiques de l’université de Hong Kong (HKU) ont mis en garde quant à une accélération de la propagation du coronavirus, qui a officiellement fait 80 morts en Chine. Au total, 2.744 cas ont officiellement été confirmés dans ce pays, dont celui d’un bébé de neuf mois, alors que le nombre de cas suspects a doublé en l’espace de 24 heures, à près de 6.000. «Nous devons nous préparer au fait que cette épidémie particulière devienne une épidémie mondiale», a déclaré Gabriel Leung, le chef de cette équipe de chercheurs de la HKU.