La pandémie de coronavirus continue de progresser dans plusieurs pays d'Amérique latine, avec notamment le franchissement, dimanche du seuil des 15.000 morts en Colombie et un record de contaminations au Pérou. À Bogota, le ministère colombien de la Santé a annoncé que les autorités avaient enregistré 287 décès au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le bilan total à 15.097 morts depuis que le virus a été pour la première fois détecté dans ce pays le 6 mars. La Colombie compte à la date de dimanche 468.332 cas de contaminations. Ce pays de 50 millions d'habitants est le quatrième en Amérique latine en termes de décès et en termes de contagions. Le Pérou a annoncé, dimanche, avoir enregistré plus de 10.000 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau record après celui de la veille. Le ministère péruvien de la Santé a rapporté 10.143 nouvelles contaminations, pour un total de 535.946 depuis le début de la pandémie. La veille, 9.501 contaminations avaient été enregistrées. Les nouveaux décès sont au nombre de 206, ce qui porte le bilan total au Pérou à 26.281 morts, selon le ministère.

Selon un sondage, 31% des citoyens estiment que le président péruvien Martin Vizcarra «gère mal ou très mal la crise» sanitaire, alors que 23% trouvent qu'il la gère «bien ou très bien». Les 46% restants considèrent que M. Vizcarra gère la crise de manière normale, indique ce sondage réalisé par l'Institut d'études péruviennes.

La Bolivie a dépassé dimanche les 100.000 contaminations et les 4.000 décès, a annoncé René Sahonero, conseiller du ministère de la Santé auprès des médias publics boliviens. Ce spécialiste prévoit une poursuite de l'augmentation du nombre des cas en Bolivie. «A la fin du mois (d'août), nous allons arriver à 130.000 cas, et jusqu'à 150.000 dans les deux premières semaines de septembre», a-t-il déclaré. L'Equateur, l'un des pays latino-américains les plus touchés, avec lui aussi plus de 100.000 cas, a déclaré, dimanche, comme d'autres pays, son intention de fabriquer des vaccins contre le Covid-19. «L'Equateur lui aussi a la capacité de fabriquer les vaccins contre le Covid-19, de même que l'Argentine, la Colombie et le Mexique, qui ont manifesté leur intérêt pour le produire», a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos.

Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a ordonné, dimanche, dans une allocution télévisée une semaine de confinement renforcé dans tout le pays. Le Venezuela applique depuis le mois de juin un système appelé «7-7», dans lequel une semaine de confinement strict alterne avec une semaine d'»assouplissement» des restrictions, assouplissement qui permet la reprise d'activités essentielles dans des secteurs comme l'alimentation, la santé ou la sécurité. À la date de dimanche, le Venezuela comptait 33.755 cas confirmés et 281 décès dus au coronavirus, selon les chiffres officiels. Des organisations internationales comme Human Rights Watch considèrent que le bilan réel est bien plus lourd et accusent les autorités vénézuéliennes de le dissimuler. Mardi dernier, le Venezuela a enregistré pour la première fois plus de 1.000 cas en 24 heures, selon le gouvernement, et depuis les bilans quotidiens ne sont pas redescendus au-dessous de 1.000. M. Maduro a prorogé le 9 août pour 30 jours l'«état d'alerte» instauré en raison de la pandémie, qui lui donne le pouvoir de prolonger la quarantaine en vigueur depuis le 16 mars. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région du monde la plus touchée par le virus, avec plus de 6 millions de contaminations enregistrées.