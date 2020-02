Dix pays rejoignent le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) pour un mandat de deux ans à partir d’avril prochain à l’issue d’un vote, tenu hier à Addis Abeba, pour renouveler les deux tiers de ce Conseil. Ainsi l’Egypte a été élue pour l’Afrique du Nord et occupera, avec l’Algérie, déjà membre, les deux sièges consacrés à cette région. L’Ethiopie et Djibouti ont été élus pour l’Afrique de l’Est et siègeront au côté du Kenya pour cette région. Le CPS accueillera également deux autres membres, le Malawi et le Mozambique, qui représenteront l’Afrique australe avec le Lesotho déjà élu pour un mandat de trois ans. Le Bénin, le Ghana et le Sénégal, prennent place au CPS pour représenter l’Afrique de l’ouest, avec le Nigeria déjà membre. Le vote a enregistré la sortie du Maroc du CPS. Les résultats de cette élection tenue par le Conseil exécutif de l’Union africaine seront entérinés par le sommet de l’UA, prévus dimanche et lundi à Addis Abeba.