C'est, sans doute, une journée historique qu'ont vécue, hier, les Américains, avec la prestation de serment du 46ème président des Etats-Unis, le démocrate Joe Biden. La cérémonie d'investiture, à laquelle étaient présents George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama, avait un goût amer, du fait du comportement du président sortant, Donald Trump. Il a souhaité, à la sauvette, bonne chance à son successeur mais il ne l'a pas, pour autant, félicité. Et il a boudé la cérémonie, un fait sans précédent, depuis un siècle et demi! Il n'empêche, la journée va rester dans les livres d'histoire car c'est pour la première fois que les Etats-Unis auront une femme vice-présidente, Kamala Harris, une personne noire et indienne, ce qui éclaire, peut-être, le comportement «déséquilibré» du milliardaire républicain dont les partisans, des chrétiens fondamentalistes et des suprémacistes blancs en grande majorité, avaient pris d'assaut le Capitole au point de faire chanceler les institutions de la première puissance mondiale. Trump laisse une Amérique profondément divisée et meurtrie par la pandémie de Covid-19. Son mandat restera marqué par une avalanche de scandales et deux procédures d'impeachment, du jamais-vu dans l'histoire des Etats-Unis. Très vite, son successeur a dépêché l'immunologue Anthony Fauci pour intervenir, au nom des Etats-Unis, à une réunion du conseil exécutif de l'OMS, aujourd'hui même, pour coordonner la réponse de la nouvelle administration à la pandémie de Covid-19.

Dès hier, dans Washington en état de siège, avec ses blocs de béton, ses barbelés et ses milliers de soldats en armes dans les rues et autour de la Maison-Blanche, Joe Biden a pris 17 décrets pour mettre fin à des mesures-phares de Donald Trump. Il a ainsi confirmé sa promesse de retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, avec une lettre adressée à l'ONU, et au sein de l'Organisation mondiale de la santé, la priorité de son administration étant de limiter la propagation du virus qui a fait 400.000 morts dans le pays. Il a, de ce fait, promulguer un décret rendant obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux ou pour tous les agents fédéraux. Autre engagement tenu, il a étendu le moratoire sur les expulsions de logement et la pause des remboursements de prêts étudiants fédéraux. Parmi les mesures les moins spectaculaires mais tout aussi significatives de la rupture avec l'administration Trump, il a révoqué l'accord sur le projet d'oléoduc Keystone XL entre les Etats-Unis et le Canada et mis fin à plusieurs autres décisions de dérégulation environnementales. Prenant le contre-pied de la politique migratoire du milliardaire républicain, Biden a aussitôt annulé le décret interdisant aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux Etats-Unis, une mesure «enracinée dans la xénophobie et l'animosité religieuse», selon Jake Sullivan, le nouveau conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche. Comme aussi, il a proclamé l'abandon de la construction du mur à la frontière mexicaine et transmis un projet de loi sur l'immigration au Congrès, assurant aux 700.000 jeunes arrivés clandestinement aux Etats-Unis pendant qu'ils étaient enfants, les «Dreamers», et aux autres immigrés en situation irrégulière une possibilité de naturalisation, à terme et sous conditions. Un plan d'aide de 4 milliards de dollars est envisagé en direction des pays d'Amérique latine pourvoyeurs de migrants.

Last but not least, la lutte contre les inégalités raciales, un temps fort de sa campagne électorale, voit Biden ordonner par décret aux agences fédérales d'évaluer les inégalités dans leurs programmes et politiques, a affirmé Susan Rice, future directrice du Conseil de politique intérieure qui veillera à réinstaurer les formations à la diversité annulées par Trump. Toutes ces mesures constituent la première salve du nouveau président dont les défis sont innombrables, tant Donald Trump aura saccagé le pays et mis à mal son image interne et internationale. Les conseillers du nouveau président sont formels, de nombreux autres décrets et proclamations vont tomber dans les jours prochains.