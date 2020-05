L'assemblée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui se tient en ligne pour la première fois de son histoire, doit discuter d'une résolution présentée par l'Union européenne demandant une «évaluation impartiale, indépendante et complète» de la réponse internationale à la crise du coronavirus. La Chine, premier pays touché par la maladie Covid-19 à la fin de l'an dernier, est accusée, notamment par l'administration du président américain Donald Trump, d'avoir tardé à donner l'alerte et à prendre des mesures.

Réfutant ces accusations, le président chinois Xi Jinping a, hier encore, assuré que son pays avait «toujours» fait preuve de «transparence» et de «responsabilité» face à l'épidémie, en partageant les informations avec l'OMS et d'autres pays en temps utile. Soucieux de protéger les Chinois et de faire taire les critiques occidentales sur sa gestion de l'épidémie, Pékin se positionne en acteur incontournable dans la course à un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus. Le pays encourage instituts publics et compagnies privées à accélérer leurs recherches. Et la Chine a assuré, vendredi, que cinq vaccins expérimentaux étaient déjà testés sur l'homme. Tout vaccin éventuel contre le nouveau coronavirus, mis au point par la Chine, deviendra un «bien public mondial», a promis Xi Jinping.

Le président chinois Xi Jinping a promis, en outre, hier, de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde et de consacrer sur deux ans 2 milliards de dollars à la lutte mondiale contre le nouveau coronavirus. Dans un message vidéo transmis à la 73e Assemblée mondiale de la santé, l'homme fort de Pékin s'est par ailleurs dit favorable à une «évaluation complète» de la réponse mondiale au nouveau coronavirus, une fois que l'épidémie aura été enrayée. L'assemblée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui se tient en ligne pour la première fois de son histoire, doit discuter d'une résolution présentée par l'Union européenne, demandant une «évaluation impartiale, indépendante et complète» de la réponse internationale à la crise du coronavirus. La résolution portée par l'Union européenne devrait obtenir l'aval des 194 pays membres de l'OMS dont les mesures prises face à la pandémie devraient faire l'objet d'un «processus d'évaluation».Le texte appelle aussi l'OMS à «collaborer étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et les pays (...) en vue d'identifier la source zoonotique du virus et de déterminer par quelle voie il s'est introduit dans la population humaine, (...) notamment moyennant des missions scientifiques et des missions de collaboration sur le terrain». Il réclame également «l'accès universel, rapide et équitable de tous les produits (...) nécessaires à la riposte contre la pandémie», et souligne le rôle d'une «vaccination à grande échelle contre le Covid-19, en tant que bien public mondial, pour prévenir, endiguer et éliminer la transmission afin de mettre un terme à la pandémie». «Un accord informel a été marqué pour adopter la résolution par consensus.

Ce sera un résultat important parce que l'OMS sera le premier forum mondial à se retrouver de manière unanime sur un texte», a indiqué une source diplomatique européenne. Selon cette source, même les questions «difficiles» y sont abordées, y compris l'origine du virus et la réforme de l'OMS, réclamée à grands cris par les Etats-Unis. «Aucun sujet n'a été évité» dans la résolution, a assuré la même source européenne. «J'espère que nous pourrons nous joindre au consensus», a déclaré vendredi l'ambassadeur américain à l'ONU, à Genève, Andrew Bremberg. le président américain Donald Trump a suspendu la contribution américaine à l'OMS mais les Etats-Unis réclament une enquête, soupçonnant Pékin d'avoir caché un accident de laboratoire «à l'origine de la pandémie». Washington accuse en outre, la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin. Trump a ainsi menacé de «couper toute relation» avec son homologue chinois Xi Jinping. Enfin, les Etats-Unis ont appelé l'OMS à «inviter Taïwan» à cette réunion, malgré l'opposition de la Chine. Or, après avoir bénéficié d'un statut d'observateur, Taïwan a été exclue de l'OMS en 2016, année de l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen qui refuse de reconnaître le principe de l'unité de l'île et de la Chine continentale. Les pays membres de l'OMS ont donc décidé, hier, de reporter les débats sur la participation de Taïwan comme observateur, acceptant d'en discuter lors de la reprise des débats. L'OMS espère qu'il sera possible de les poursuivre, plus tard dans l'année, et aucun pays ne s'est opposé à cette proposition.Les Etats-Unis ont aussitôt «condamné» «l'exclusion de Taïwan» de l'assemblée annuelle de l' OMS, estimant qu'elle portait «encore davantage atteinte à la crédibilité» de cette agence de l'ONU. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo étrille «l'absence d'indépendance» du directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, accusé d'avoir «choisi de ne pas inviter Taïwan sous la pression de la République populaire de Chine».