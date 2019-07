Après avoir réussi à dévoiler la première, le parquet antiterroriste tunisien a pu démasquer la deuxième identité, celle de l’auteur de l’attaque terroriste survenue jeudi à l’avenue Charles de Gaulle, dans la capitale Tunis, a confirmé samedi le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofien Sliti. «L’identité de l’auteur de l’attentat kamikaze de l’avenue Charles de Gaulle, dans la capitale, jeudi écoulé, a été identifié, sans fournir d’autres détails dans le souci de respecter la confidentialité des investigations», a souligné Sofien Sliti dans une déclaration.»L’élément terroriste s’est fait exploser jeudi vers 10h50 en actionnant une ceinture explosive à proximité d’une patrouille sécuritaire au niveau de l’avenue Charles de Gaulle dans la capitale (...) l’attaque a fait un mort, parmi les membres de la police municipale», a rappelé le responsable sécuritaire. M. Sliti a tenu à préciser que les investigations sur les deux attaques terroristes survenues le même jour, l’une à l’avenue Charles de Gaulle et la seconde à El Gorjani (un quartier hautement surveillé abritant une caserne d’investigation dans les crimes terroristes) se poursuivent. évoquant la seconde attaque suicidaire, M. Sliti a ajouté que le terroriste en question a déclenché le détonateur de sa ceinture explosive au moment où des agents et cadres sécuritaires, relevant de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, étaient sur le point de partir en mission suite à l’opération terroriste survenue plus tôt au centre-ville.