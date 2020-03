Le président syrien Bachar al-Assad et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté vendredi au téléphone du cessez-le-feu dans la province syrienne d’Idleb, au nord-ouest du pays, a déclaré le service de presse de la présidence syrienne. M. Al-Assad a été informé des pourparlers entre M. Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan qui ont abouti au cessez-le-feu dans la province d’Idleb la veille, a expliqué le service de presse. Le président syrien a exprimé son soulagement quant aux résultats obtenus par le dirigeant russe lors de la réunion à Moscou, ajoutant que l’accord avec la Turquie pourrait avoir des répercussions positives sur la situation humanitaire, sociale et économique des Syriens. Les deux dirigeants sont également convenus que les accords actuels pourraient ouvrir la voie au lancement d’un processus politique en Syrie. Jeudi, la Russie et la Turquie sont convenues d’un cessez-le-feu dans la zone de désescalade d’Idleb au terme de pourparlers entre MM. Poutine et Erdogan qui ont duré environ six heures.

La région d’Idleb, théâtre depuis plusieurs mois d’une bataille acharnée et d’une grave crise humanitaire, connaît une rare accalmie vendredi, au lendemain d’un accord de trêve dans le nord-ouest de la Syrie où Damas tente de reprendre des zones échappant à son contrôle. Ce cessez-le-feu, entré en vigueur à minuit (22h00 GMT jeudi), a été conclu jeudi entre la Russie et la Turquie. Alors que le président syrien Bachar al-Assad s’est dit vendredi «satisfait», selon un communiqué de sa présidence, Washington a annoncé s’opposer à l’adoption d’une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU soutenant cet accord, la jugeant «prématurée».

La trêve s’est maintenue durant la journée, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et des correspondants de presse. L’OSDH a souligné «l’absence totale d’avions de guerre russes et des forces aériennes syriennes dans l’espace aérien d’Idleb», malgré «des affrontements intermittents et des échanges de tirs ont eu lieu lors des trois premières heures de vendredi, dans la nuit. A Damas, l’agence de presse officielle Sana a indiqué que «le calme régnait» sur l’ensemble de la région. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont parvenus à un accord de cessez-le-feu au terme d’une réunion marathon à Moscou.

Cette trêve doit mettre fin à des violences ayant tué près de 500 civils, selon l’OSDH, et fait près d’un million de déplacés depuis le début, en décembre, d’une nouvelle offensive de Damas dans la région, d’après l’ONU. Selon l’accord de jeudi, la Russie et la Turquie organiseront à partir du 15 mars des patrouilles communes sur une large portion de l’autoroute M4, un axe crucial pour Damas, reliant Alep (nord) à Lattaquié (ouest) en passant par la région d’Idleb. Un précédent accord conclu entre Ankara et Moscou en septembre 2018 prévoyant l’instauration d’une zone «démilitarisée». Cet accord prévoyait également la réouverture, avant fin 2018, de deux autoroutes stratégiques: la M4 et la M5, qui relie Damas à la grande ville d’Alep.

Entre-temps, les forces gouvernementales syriennes ont continué de progresser sur le terrain jusqu’à s’emparer de la moitié de la province d’Idleb, et sont parvenues à sécuriser la totalité de la M5. Jeudi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a espéré que l’accord aboutisse «à une cessation des hostilités immédiate et durable», tandis que le Conseil de sécurité a prévu une réunion vendredi.

De son côté, le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, s’est réjoui de l’accord saluant un «signe de bonne volonté», appelant toutefois à la prudence et à un accès pour l’aide humanitaire.