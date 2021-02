Les dirigeants africains ont réaffirmé dans la déclaration finale du 34ème sommet de l'Union africaine, par visio-conférence, que toutes les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Al Qods-Est et le Golan syrien, sont illégales et constituent de graves violations du droit international humanitaire et des résolutions onusiennes, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Dans la déclaration finale du sommet, les dirigeants africains ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien et à son représentant, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par le président Mahmoud Abbas. Ils ont exprimé leur désir de trouver une solution politique juste à la question palestinienne, conformément aux principes du droit international et à toutes les résolutions des Nations unies. La déclaration finale a également appelé à relancer des négociations crédibles entre Palestiniens et Israéliens afin de parvenir à une «paix juste, globale et durable au Moyen-Orient». Les dirigeants africains ont en outre réaffirmé la constance de la position africaine en faveur de la cause palestinienne. La déclaration finale a appelé les autorités d'occupation israéliennes à «mettre immédiatement un terme à toutes ces mesures illégales et unilatérales, y compris les provocations et l'incitation contre les lieux saints chrétiens et musulmans». La déclaration finale a condamné la «politique systématique de nettoyage ethnique pratiquée par l'occupation israélienne contre les Palestiniens à El Qods-Est occupée par les ordres d'expulsion et de la démolition de maisons».