Par Mihoubi Boubaker

La journaliste Véronique Jacquier, dans une émission sur la chaîne télévisée C-News le 16 juillet 2020, est allée trop loin dans ses contrevérités historiques au moment où elle évoquait la colonisation française en Algérie.

Il faut relever que ces propos tenus entrant dans le cadre d’une vaste stratégie de désinformation et de propagande avec des slogans hostiles contre les musulmans en général et l’Algérie en particulier, forment des relents qui reviennent en des périodes étudiées parce que l’indépendance de l’Algérie n’est pas encore « digérée » par certains groupes de nostalgiques de l’Algérie française. Apparemment, il y a là, une construction délibérée du faux qui a pris naissance à travers ce qu’on appelle chez nous les croassements de corbeaux relayés par les milieux de l’information.

«Quelle leçon peut-on tirer de l’occupation de la France par l’Allemagne durant quatre années ? Que dire encore de la débâcle de Dien Biên Phu ? Décidément, le colonialiste français est un mauvais élève », dira le général Giap !

Dans cet ordre d’idées, nous tenons à apporter quelques éléments de réponse et également préciser des vérités historiques afin de rappeler, non sans amertume, les crimes commis par la France coloniale pour que les Algériens se souviennent toujours que notre indépendance fut arrachée par d’énormes sacrifices !

Cela motivera davantage notre jeunesse à se rappeler des combats de leurs aînés et prendre conscience des véritables desseins des forces néocoloniales pour construire sans haine l’Algérie de demain .

En rappelant que l’Algérie en 1830 fut l’une des premières victimes du système colonial français par les troupes du roi Charles X et qui s’est étendu par la suite à 13 pays africains.

En 2020 certains continuent encore à glorifier le colonialisme, comme la journaliste, Véronique Jacquier en déclarant : « Afin de mettre fin à la piraterie barbaresque et à l’esclavage pratiqué par les musulmans à l’époque et que grâce à la colonisation française l’Algérie a pu profiter de la construction des ponts , des routes et des hôpitaux !» (entretien de C.News du 16 juillet 2020)

En affirmant de tels propos qui font partie de l’information des « contrebandiers de l’histoire », si je dois utiliser l’expression de l’écrivain Rachid Boudjedra. Aucun historien n’a jamais évoqué l’esclavage en Algérie, de même que les corsaires, dont parle cette dame, ont cessé depuis longtemps!

Ce sont des prétextes et des mensonges comme le coup d’éventail. Cette vérité cachée pendant des siècles se rapporte à celle de nos ancêtres les Gaulois !

Je dirai que cette vérité aussi , madame , a fini par éclater et vous ne le supportez

pas ! Mais savez-vous :

« Quelle était la situation économique et sociale de l’Algérie avant 1830 ?

Quels furent les massacres perpétrés par les généraux coloniaux ?

Quelles ont été les véritables motivations du roi Charles X en envahissant l’ Algérie ?

Doit-on souligner que l’Algérie sous la régence d’Alger faisait partie de la civilisation arabo- musulmane avant la colonisation française.

À cette époque, la civilisation musulmane a été l’une des plus marquantes du Moyen âge. Elle a apporté des connaissances nouvelles comme la perfection dans l’art de la fabrication du papier. Elle a découvert les chiffres qui ont remplacé la numération romaine.

Des villes et des régions comme Baghdad en Orient et Cordoue en Occident (Andalousie) ont été des centres prodigieux d’une intense activité scientifique, avec des travaux en médecine, en philosophie, en mathématiques, etc. On peut citer quelques découvertes des savants arabes comme la mesure du diamètre de la Terre et également ils ont démontré que la Terre tourne sur elle-même, bien avant que Nicolas Copernic (1473-1543) ne le révèle .

Pour Howard. P. Turner : « Les artistes et les scientifiques musulmans ont fabriqué ensemble une culture unique qui a directement et indirectement influencé les sociétés sur les autres continents. Les savants arabes feront partager la science au monde occidental et lui ont permis de s’engager à son tour dans une ère de progrès.»

L’Algérie de 1830 sous la Régence d’Alger était pratiquement autonome des Turcs et le pays était prospère . Les historiens confirment que le taux de lettrés atteignait les 90% de la population et était beaucoup plus élevé qu’en France . Il y avait partout des écoles, des médersas, même dans les coins les plus reculés du pays , les gens savaient lire et écrire. L’université de Béjaïa était l’une des plus florissantes du pourtour méditerranéen En 1962 , au départ de la France coloniale, c’est l’inverse qui s’est produit, le taux d’analphabètes en Algérie était monté à 90%!

Il faut se souvenir que durant l’année 1830, la France était doublement endettée vis-à-vis du baron James Rothschild et aussi vis-à-vis de l’Algérie .

La France ne pouvant se soustraire de ses créanciers internationaux, il lui fallait chercher des ressources financières ailleurs, comme exigé par ses bailleurs de fonds. Le roi a donc envisagé d’envahir la régence d’Alger qui était riche à l’époque .

Faut-il rappeler que lors de l’expédition d’Italie et la conquête d’Egypte, Napoléon Bonaparte avait contracté à la régence d’Alger des achats d’approvisionnements en grains dont la valeur représentait des millions de francs de l’époque.

Après plus de 40 ans , la France, n’avait toujours pas réglé ses dettes vis-à-vis de l’Algérie .

De plus, l’Angleterre est sortie victorieuse de la bataille de Waterloo qui a été financée des deux côtés par les Rothschild (Jonathan et James). La France est sortie de cette bataille ruinée.

Malgré cela, la régence a continué à fournir des céréales à la France. Le roi Charles X, au lieu d’honorer ses dettes, va chercher des prétextes fallacieux. Il va envoyer une expédition de 37 000 hommes sur 357 bateaux, financée par la Maison Sellière pour envahir et faire main basse sur le trésor de la Régence d’Alger dont il avait rêvé des nuits entières .

C’est un journaliste honnête et courageux, que Dieu ait son âme, Monsieur Pierre Péan, qui a enquêté et retrouvé le trésor de la régence d’Alger pillé . C’est un véritable hold-up s’est- il écrié !

Ce trésor a servi au roi de France Charles X à corrompre ses sujets et surtout à payer une partie de ses dettes provenant du vol et de la rapine.

Le trésor de la Régence d’Alger pillé comprend: 62 tonnes d’or, plus de 241 tonnes d’argent, des diamants, des bijoux, de l’armement, des marchandises et des magasins saccagés, en plus des canons dont le célèbre canon de Sidi Merzoug, qui n’a pas été restitué à ce jour et se trouve actuellement à Brest .

La colonisation ne s’arrête pas au pillage des richesses du pays, la guerre à outrance a commencé.

Elle fut menée par le général de Bourmont au début et Bugeaud et ses généraux par la suite, soi-disant au nom «du progrès et de la civilisation». Et quelle civilisation ?

La gloriole des crânes pris comme trophées et qui a fait l’objet de votre remarque d’auto- flagellation du président Emmanuel Macron pour avoir dit la vérité .

Les généraux de Bugeaud généralisant les razzias , les incendies de récoltes et des villages , les enfumages d’êtres humains en terrorisant les populations et en les privant de ressources, ces généraux ont excellé dans la barbarie. L’enfumage le plus connu est celui des tribus près de Chlef en juin 1844 dans la région du Dahra par le colonel Cavaignac. Une semaine plus tard, le 19 juin, le colonel Pelissier écrivait à Bugeaud: « Je fais une masse de fagots , ce qui a eu pour conséquence un massacre

de 1000 morts.»

Oui, la France a construit des routes pour transporter ses soldats en leur permettant de brûler des civils désarmés et même les bétails et également pour transporter des matières premières y compris les céréales ! La construction d’hôpitaux était réservée aux colons et aux militaires parce que les Algériens étaient considérés comme des indigènes dans leur propre pays.

De plus, le gouverneur général d’Algérie prévoyait tout simplement la disparition des indigènes : une loi de la sélection naturelle voue les races les plus faibles à disparaître devant la race supérieure, déclarait le docteur Ricoux chef des travaux de la statistique démographique et médicale en Algérie .

Je vais m’arrêter parce que la liste est longue .

D’ailleurs mon ami le professeur Megherbi a rappelé que la colonisation française en Algérie fut la plus atroce, la plus génocidaire et la plus sanglante de l’histoire de l’humanité, et ajoute, même les archives tous supports confondus ne sont pas restituées jusqu’à ce jour, malgré les multiples demandes des autorités du pays.

La France a non seulement pillé le pays de ses richesses, mais en plus elle a massacré une grande partie dela population.

Pour vous madame ce sont des chiffres, pour nous ce sont des millions de tortures, de morts , de misères , de deuils …nos parents furent spoliés de leurs biens devant nous et nos maisons détruites après expulsions de nos villages.

Le peuple n’oubliera jamais! Oui, la colonisation fut un crime contre l’humanité, même votre président Emmanuel Macron a eu le courage de l’avouer.

Après 132 ans de colonialisme barbare et sanguinaire, vous osez parler de bienfaits de la France, mais de quelle France parlez- vous, celle d’hier ou d’aujourd’hui qui ne veut pas s’excuse ? Le peuple algérien est sorti victorieux, les armes à la main ! La page est tournée, mais jamais déchirée.