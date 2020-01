L’Iran a tiré des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak, une riposte à l’assassinat par Washington de son puissant général, Qassem Souleimani. Au total, en l’espace d’une demi-heure, 22 missiles se sont abattus sur deux bases irakiennes, Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord) où sont installés des soldats étrangers —en majorité des Américains—, a annoncé l’armée irakienne, à l’heure exacte où un tir de drone américain tuait le général iranien à Baghdad voici cinq jours.

La télévision d’Etat iranienne a affirmé, hier, que les missiles ont tué «80» Américains, citant une «source informée» au sein des Gardiens de la Révolution. Des drones, des hélicoptères et d’autres matériels militairs ont aussi été endommagés dans le raid, a-t-elle ajouté. Ce bilan, le premier à faire état de victimes américaines, n’a pas été davantage étayé.«L’évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu’ici, tout va bien!», a, au contraire, indiqué, hier, dans un tweet le président américain Donald Trump, ajoutant qu’il ferait une déclaration. La source des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, citée par la TV iranienne, a, par ailleurs, fait état d’au moins 140 cibles américaines et de leurs alliés identifiées, dans la région, affirmant qu’elles pourraient être visées «si les Américains commettent encore tout type d’erreur». Selon cette même source, 15 missiles se sont abattus sur la base irakienne d’Aïn al-Assad (ouest) et aucune n’a été interceptée par les «radars de l’armée terroriste de l’Amérique». Ces raids, qui selon l’armée irakienne n’ont pas fait de victime dans ses rangs, est la première réponse de Téhéran à l’assassinat de l’architecte de sa stratégie au Moyen-Orient. Ils font redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si dirigeants américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. «Nous ne cherchons pas l’escalade ou la guerre», a assuré Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, expliquant que les représailles «proportionnées» étaient «terminées». Mais, signe que de nouvelles violences sont toujours redoutées, l’agence fédérale de l’aviation américaine (FAA) a interdit aux avions civils américains le survol de l’Irak, de l’Iran et du Golfe. Les cours du pétrole s’envolaient de plus de 4,5% dans les échanges en Asie. Les Gardiens de la révolution iraniens ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région «afin d’éviter de nouvelles pertes», menaçant Israël et «des gouvernements alliés» des Etats-Unis, en premier lieu les Etats du Golfe. Avant même les frappes, plusieurs Etats membres de la coalition emmenée par les Etats-Unis ont annoncé sortir leurs soldats d’Irak, après des dizaines de tirs de roquettes, depuis des semaines, sur les bases les abritant. Si la France et l’Italie ont fait savoir leur intention de rester, les Canadiens et les Allemands ont annoncé mardi le redéploiement d’une partie de leurs soldats vers la Jordanie et le Koweït. L’Otan a décidé de retirer temporairement une partie de son personnel d’Irak. Trump, lui, écarte tout départ, même si un cafouillage américain à Baghdad a pu laisser croire le contraire. Après le vrai-faux retrait total des troupes américaines de Syrie, annoncé par Donald Trump à deux reprises depuis un an, avant qu’il ne fasse volte-face, il s’agit d’un nouveau coup porté à la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), qui conserve des cellules en Irak et en Syrie, malgré la perte de son territoire. Le raid à Baghdad qui a tué Souleimani et Abou Mehdi al-Mouhandis a galvanisé le sentiment anti-Américains au Moyen-Orient et créé un rare consensus contre Washington, jusque dans les rangs des opposants au régime iranien à Téhéran ou à Baghdad. L’hommage à Kerman, ville natale du général Soleimani du sud-est de l’Iran, a été l’occasion d’une nouvelle manifestation au cri de «Mort à l’Amérique». Le Parlement iranien a adopté en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme «terroristes», après la mort du général Souleimani, considéré comme un héros pour le combat contre l’EI.

Au même moment, les factions pro-Iran en Irak annonçaient avoir formé un front commun pour coordonner avec l’Iran et le Hezbollah libanais, allié de Téhéran, pour «adresser une réponse sévère et étudiée aux forces américaines terroristes». «Les Marines américains doivent rentrer dans leurs repaires immédiatement pour préparer leurs cercueils parce que ‘les bataillons de la résistance internationale’ ont été formées», menacent ces groupes armés. Le débat fait déjà rage, aux Etats-Unis et au-delà, sur la légalité du tir de drone qui a pulvérisé vendredi la voiture de Souleimani. Le président Trump «avait absolument les bases légales appropriées», a répondu son secrétaire d’Etat Mike Pompeo. Un des chefs du Hachd al-Chaabi a menacé, hier, Washington d’une «riposte (...) pas moins importante que la réponse iranienne».