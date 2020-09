Retour sur les lieux du crime, neuf ans plus tard. C'est au magazine français Paris-Match, que Nafissatou Diallo s'est confiée dans un entretien pour quelques bribes qui remettent au goût du jour, une affaire qui a a été à la Une de plus de 150000 quotidiens dans le monde! révélations sur une affaire. «Que s'est-il réellement passé ce 14 mai 2011 dans la suite 2806 du Sofitel, à New York?», interroge Paris-Match. Cette femme, qui avait 32 ans à cette époque, relate, en sanglots: «Je venais de nettoyer une chambre voisine, la 2820.

Dans le couloir, je demande au collègue qui sort de la 2806, si elle est libre. «Oui» me dit-il. «Conformément au règlement je crie trois fois ‘'Housekeeping'' (ménage), personne ne répond. Donc j'entre en laissant la porte entrouverte. La suite 2806 est très grande. Je ne vois aucun bagage. Dans le salon, je répète ‘'Housekeeping!'' je m'apprête à entrer dans la chambre, sur la gauche, quand je vois apparaître cet homme nu.

Alors je m'écrie: ‘'ô mon Dieu! je suis désolée'', puis tout est arrivé...et quand cela est fini, je me suis enfuie en crachant partout.

Je me cache dans un couloir, près de la chambre 2820 et de là je vois cet homme sortir habillé tirant une valise derrière lui. Nos regards se croisent et il disparaît dans l'ascenseur. Après ‘'l'incident'', je suis hors de moi, j'ai peur, je ne savais pas quoi faire.Subitement, Jessica ma boss, arrive; en me voyant dans cet état, elle me demande: «Nafi, ça ne va pas?» Je ne sais pas quoi lui répondre. J'ai fini par tout lui raconter et à partir de ce moment, tout bascule.»

Nafissatou Diallo accuse DSK de l'avoir contrainte à une fellation. Elle signale l'incident à la police. DSK est arrêté quelques heures après, alors qu'il venait de prendre place à bord de l'avion d'Air France à destination de Paris. Des images, invraisemblables, défilent en boucle sur toutes les chaînes de télévision du monde entier, montrant le patron du FMI menotté. L'affaire était un vrai caviar pour les médias: sexe, pouvoir et argent. Et cerise sur le gâteau, on regardait par le trou de la serrure, un dosage idéal pour captiver les foules.

Les personnages mis en scène dans ce scénario incroyable sont aussi atypiques que dissemblables: le tout-puissant DSK, directeur du Fonds monétaire international, qui se voyait déjà dans le costume de président de la République française. Face à lui, une simple femme de ménage, Nafissatou Diallo, installée aux Etats-Unis depuis 2004 vit dans le Bronx, un quartier réputé dangereux de New-York. Fille de Hadj Ibrahim, un imam guinéen officiant à Tchiakoullé, un hameau du nord de la Guinée.

Ce scandale qui a provoqué la chute fracassante du directeur général du FMI n'est pas pour autant clos. Nafissatou a confié au magazine français qu'elle est sur le point de terminer un livre sur «L'affaire DSK» qui a gâché sa vie; «Je veux dire aux gens qui je suis, j'ai souffert et entendu beaucoup d'horreurs sur moi. Je ne serai jamais heureuse. J'ai été piégée et

trahie.»