Les deux septuagénaires blessés lundi par les tirs d’un ancien membre de l’extrême droite qui a tenté d’incendier la mosquée de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, étaient hier matin dans un état stationnaire, a-t-on appris de source officielle. Les deux hommes âgés de 74 et 78 ans, qui avaient été touchés l’un au cou, l’autre au thorax et au bras, sont «stabilisés», a confirmé le président de l’Association des musulmans de la Côte basque, Abdellatif Boutaty, ajoutant qu’un des deux devait subir une nouvelle opération, hier. Ils avaient été transférés vers l’hôpital de Bayonne, où le pronostic de l’un d’eux était encore lundi soir «réservé». L’auteur présumé de l’attaque incendiaire, interpellé à son domicile peu après les faits, restait, hier, en garde à vue, sous le chef de tentative d’assassinats. De source proche de l’enquête, il s’agit de Claude Sinké, 84 ans, qui a reconnu être l’auteur des tirs. Il avait été candidat du parti d’extrême droite Front national (FN, devenu Rassemblement national) en 2015 aux élections départementales. Selon Jordan Bardella, député européen RN, le suspect n’était plus membre du parti après en avoir été écarté en 2015. La mosquée restait fermée hier matin, pour les besoins de l’enquête. De la rue, on pouvait voir la porte d’entrée en bois, noircie par les flammes, de l’élégante mosquée inaugurée en 2014 dans un quartier pavillonnaire du quartier nord de la ville, la première mosquée du Pays Basque.