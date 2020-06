Les développements en Syrie et en Libye ont été au centre d’un entretien téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, rapportent les médias. Les discussions ont porté sur les efforts de la Russie et de la Turquie pour rétablir la stabilité et garantir un cessez-le-feu dans la région d’Idleb, afin de réduire l’escalade, dans le cadre de l’application du protocole additionnel (au Mémorandum de Sotchi) signé le 5 mars. Les deux parties ont souligné la nécessité d’assurer une sécurité et une stabilité durables en Syrie, de restaurer sa souveraineté ainsi que son intégrité territoriale. Pour la crise en Libye, Lavrov a plaidé pour le choix le plus tôt possible d’un nouveau représentant de l’ONU en Libye, surtout que « la situation dans ce pays continue à se détériorer ».