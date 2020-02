Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi l'Allemagne à se joindre au mécanisme international qu'il a proposé de mettre en place en vue de parrainer de nouvelles négociations entre la Palestine et Israël. Abbas a tenu ces propos au cours d'une conversation téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA. Il a exposé à Mme Merkel les raisons pour lesquelles les Palestiniens rejettent le plan de paix américain et lui a expliqué l' alternative qu'il a présentée au Conseil de sécurité des Nations unies. Cette initiative consiste à organiser une conférence de paix internationale visant à créer un nouveau mécanisme multilatéral. Selon l'agence de presse palestinienne, Mme Merkel a déclaré que la position de son pays n'avait pas changé, et que l'Allemagne continuait à soutenir un processus de paix basé sur le principe d'une solution à deux Etats.

Par ailleurs, une responsable de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a appelé à la création d'une assemblée internationale, fondée sur le droit et la justice, pour mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Hanane Achraoui, membre du Comité exécutif de l'OLP, a déclaré, dans un communiqué de presse, que la communauté internationale est invitée à créer une assemblée contre les puissances qui s'opposent au droit international et à une paix globale. «Une assemblée internationale peut être en mesure de présenter des alternatives et de faire face aux dangers qui menacent la paix», a-t-elle affirmé, ajoutant que «cette assemblée peut également mettre fin à l'occupation israélienne illégale». Les remarques de Mme Achraoui ont été faites lors d'une réunion avec une délégation parlementaire britannique, à Ramallah. «Les dirigeants et le peuple palestiniens ont totalement rejeté le plan de paix américain parce qu'il est injuste, partisan, et viole le droit international ainsi que les droits légitimes des Palestiniens», a-t-elle indiqué à la délégation britannique. Les liens politiques entre l'Autorité palestinienne et les Etats-Unis ont été rompus après que le président américain Donald Trump a déclaré El Qods capitale d'Israël, en 2017. Le 28 janvier, Donald Trump a annoncé le plan de paix américain pour le Moyen-Orient, dit «Accord du Siècle», qui a été fermement rejeté par les Palestiniens. Les Etats-Unis et Israël vont se heurter à des difficultés extrêmes dans leurs tentatives de réaliser le «Deal du siècle», car les Palestiniens le rejettent et «iront jusqu'au bout» contre ce plan de Donald Trump, a déclaré pour sa part Nabil Chaath, conseiller du président Mahmoud Abbas. Dans un entretien accordé hier à Sputnik, en marge des travaux du club de discussion Valdaï qui se déroulent à Moscou (Russie), M. Chaath a indiqué qu'«il est impératif de discuter de l'annexion israélienne de territoires palestiniens, soutenue par les Etats-Unis, car c'est l'occupation israélienne qui constitue le problème», soutenant que cet «accord du siècle ne passera pas».