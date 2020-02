Un important sommet s’ouvre, aujourd’hui, à Addis Abeba qui concerne le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine dont les travaux seront consacrés à la situation en Libye et au Mali, à la lumière des derniers évènements. L’Union africaine compte, en effet, proposer une mission conjointe avec l’ONU d’observateurs chargés de surveiller le respect du cessez-le-feu, qui a été accepté de manière durable par les négociateurs des deux camps, mardi dernier, à Genève. L’UA pense officialiser cette initiative dès que la cessation des hostilités sera validée par les engagements écrits des parties au conflit et cette volonté répond au souci exprimé par le Comité de haut niveau qui s’est penché, dernièrement, à Brazzaville ( Congo ), sur cette crise de jouer un rôle accru dans le processus de règlement politique du conflit.

La rencontre d’aujourd’hui portera sur les moyens de « sécuriser une démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu, respecter l’embargo sur les armes et cesser les ingérences en Libye », a expliqué le commissaire africain à la paix et à la sécurité, Smaïl Chergui, lors d’un entretien accordé à l’APS. Seront présents au sommet d’Addis Abeba les chefs d’Etat membres du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, le Premier ministre libyen du GNA reconnu par la communauté internationale Fayez al Serraj, le SG de l’ONU et le président du Comité de haut niveau pour la Libye, le chef d’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso. Il y aura également le chef de l’Etat burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, président du G5 Sahel et du processus de Nouakchott, le sud-africain Cyril Ramaphosa et le nigérien Issoufou Mahamadou, président de la CEDEAO. A l’ordre du jour de cette importante rencontre, figurent la crise libyenne, la situation au Mali et plus largement dans tout le Sahel ainsi que l’examen des recommandations de la Conférence de Berlin, du sommet de Brazzaville et de la réunion des pays frontaliers de la Libye qui a eu lieu le 23 janvier dernier, à Alger.

En se penchant sur toutes ces conclusions, l’Union africaine entend « déterminer les mesures opérationnelles » nécessaires et suffisantes pour contribuer à la « cessation effective des hostilités » dans les différents pays évoqués. S’agissant du conflit libyen, la volonté de l’organisation panafricaine est de parvenir à une implication de toutes les parties prenantes, sans aucune exclusive, et ce afin de garantir une solution politique solide et durable. La Conférence de Berlin a confié à l’UA la tâche de rassembler les protagonistes de la crise libyenne et c’est l’Algérie qui demeure la cheville ouvrière du processus politique puisque le MAE, Sabri Boukadoum s’est rendu, mercredi dernier, en Libye, pour convier à la table de négociations, à Alger, les belligérants avec comme leit-motiv la recherche d’une solution politique à même de sauvegarder l’intégrité et la souveraineté du peuple libyen. Quant au dossier malien, le sommet d’Addis Abeba se penchera sur l’accord de paix issu du processus d’Alger et étudiera l’état d’avancement de sa mise en œuvre, au lendemain de la 4ème réunion ministérielle du Comité de suivi (CSA) et du redéploiement des forces maliennes recomposées au nord du pays.

Ce redéploiement a été salué lors de la dernière session du CSA, présidé par l’Algérie, dans la mesure où il signifie la réaffirmation de l’autorité de l’Etat malien sur tout le territoire, y compris à Kidal qui est, en ce sens, une ville hautement symbolique. En accueillant l’armée malienne, Kidal ouvre la voie, de façon concrète et forte, à la réconciliation du nord et du sud du pays ainsi qu’à un parachèvement rapide de l’accord de 2015, issu du processus d’Alger, dont l’Union africaine a souligné, à maintes reprises, le sens et l’importance pour une région sahélienne qui s’est imposée comme l’une des priorités de la politique extérieure de l’Algérie.