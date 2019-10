Signaux édifiants, les premiers propos du nouveau président de la République tunisienne Kaïs Saïed ont été à l’adresse de l’Algérie, pays qu’il visitera en premier lieu dans un périple qui le mènera ensuite en Libye, et il a insisté sur la relation particulière qui existe entre les deux peuples frères, formulant le vœu de travailler à leur approfondissement. Dans un régime parlementaire comme celui de la Tunisie, les prérogatives du nouveau président Kaïs Saïed seront principalement limitées à la sécurité et à la diplomatie, même s’il est fort attendu sur le terrain des promesses faites aux électeurs en matière de lutte contre la corruption et plus encore de justice sociale. Le mandat qui lui a été accordé par les Tunisiens est sans équivoque, et il n’a pas caché qu’il s’emploiera à en honorer les engagements. L’enseignant de droit constitutionnel a beau n’avoir aucune expérience politique ou diplomatique, il n’en demeure pas moins que ses principes vont lui servir de ligne directrice plus ou moins bien tracée mais résolument assumée. Les déclarations sur le soutien prioritaire au peuple palestinien ont retenti comme un mauvais présage pour les calculs de l’Etat hébreu et résultent tout naturellement de la position nationaliste arabe de Kaïs Saïed. Si certains observateurs en ont déduit qu’il n’y aura pas de réel changement dans la politique étrangère de la Tunisie, on peut penser qu’au contraire, le nouveau chef d’Etat tunisien pourrait marquer de son empreinte la suite des évènements comme, par exemple, dans le dossier de la Syrie où il s’est prononcé pour un rétablissement des relations diplomatiques avec Damas, rompues en 2012. C’est donc sur le terrain des rapports avec l’Union européenne et les Etats-Unis, entre autres, qu’on peut penser que la continuité sera de mise. Vis-à-vis de la France dont le président Emmanuel Macron a aussitôt eu un échange téléphonique avec lui, Kaïs Saïed ne peut, là encore, adopter une autre ligne que celle, déjà inscrite, par ses prédécesseurs. Paris n’a pas manqué à cet égard d’appeler à « amplifier » le partenariat bilatéral.

Kaïs Saïed arrive au moment où la Tunisie a retrouvé un semblant de sécurité, après des attentats dévastateurs qui ont affecté gravement son économie. Cependant, des alertes persistent avec un terrorisme résiduel dont les attaques sont aussi brutales qu’imprévisibles. Le 27 juin dernier, un double attentat-suicide a eu lieu sur l’avenue Bourguiba, agitant le spectre de la violence. Pour y faire face, Kaïs Saïed préconise le recours à l’éducation, seul moyen d’immuniser les jeunes contre le fléau. Mais il sait pertinemment que cela ne saurait suffire et que le véritable sésame concerne la relance de la machine économique, la question de l’eau et l’éradication de la grande pauvreté qui sont des terreaux fertiles du terrorisme. Sur ce terrain, également, il a pris acte de l’enthousiasme des centaines de milliers de jeunes dont la mobilisation en sa faveur avait valeur de symboles et il tentera, sans nul doute, de forcer la cadence afin de multiplier, entre autres, les offres d’emploi dont ils ont cruellement besoin. Les armes dont il dispose sont claires. Porté par un vote massif contrairement aux élus des législatives morcelées, il aura son mot à dire dans la formation du futur gouvernement et donc dans la détermination du programme socio-économique de celui-ci. Entre autres atouts en sa faveur, il a cet engagement à changer les choses en profondeur sur le terrain de la lutte contre la corruption et celui de la démocratie à la base, à savoir la décentralisation. Ce sont là les travaux pour le succès desquels il sera le plus attendu.