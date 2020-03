Les efforts diplomatiques de l’Algérie en vue d’un règlement pacifique de la crise en Libye et l’aide humanitaire apportée aux Libyens ont été largement salués, jeudi, à Alger, à l’occasion d’une Journée d’étude sur les conséquences de la crise libyenne sur la situation humanitaire dans la région, à laquelle ont pris part les présidents des Croissant-Rouges de pays voisins. «Nous souscrivons entièrement aux efforts de l’Algérie visant à parvenir à une résolution pacifique de la crise en Libye», a indiqué à l’occasion M. Rédha Abdel Rahman Babares, conseiller au Croissant-Rouge égyptien et ex-ministre des Affaires étrangères, ajoutant avoir «appris avec beaucoup de satisfaction l’envoi par l’Algérie d’aides en Libye».

Intervenant aux travaux de cette journée d’étude, le vice-secrétaire général du Croissant-rouge libyen, Omar Ali Omar Feradji a longuement loué les efforts de l’Algérie et la mobilisation des autorités du pays pour assister le peuple libyen, affirmant que «l’Algérie est le premier pays a avoir envoyé des aides humanitaires au profit du peuple libyen, et ce, à plusieurs reprises». M. Feradji a tenu à rappeler que l’aide algérienne «ne date pas uniquement de la dernière escalade qu’a connue la Libye, mais elle remonte jusqu’à 2011 , soit au tout début de la crise».

Le président du Croissant-Rouge soudanais, Abdellah Suliman Mohamed Hamid, a quant à lui, entamé son intervention en saluant les efforts de l’Algérie «en vue de faire prévaloir la paix et consolider la réconciliation nationale» en Libye, et a tenu à souligner que la démarche et les efforts de l’Algérie «servent d’exemple pour d’autres pays».

De leurs côtés, les présidents des Croissant-Rouges tunisien, malien, nigérien et tchadien ont tous salué les initiatives humanitaires de l’Algérie en faveur des Libyens, affirmant que «les efforts de l’Algérie ne contribuent pas seulement à atténuer la crise en Libye mais aussi dans la région». Dans ce sens, plusieurs autres communications présentées par des universitaires ont mis en avant la «nécessité de fédérer les efforts entre les pays voisins afin d’intervenir efficacement en Libye». «L’intervention efficace en Libye a évité une crise humanitaire dans ce pays et dans la région», se sont-t-ils accordés à dire. La journée d’étude sur les conséquences de la crise en Libye sur la situation humanitaire dans la région, dont les travaux ont été entamés jeudi matin, sera sanctionnée dans l’après-midi par des recommandations. La mise en place d’un Club de solidarité entre les Croissant-Rouges de la région est le principal acquis de cette journée, affirment les participants. L’Algérie est choisie pour présider ce Club.