Murs pulvérisés par les bombes, toits éventrés et poutres chancelantes: l'école Al-Wehdah, dans les environs de Taëz, ressemble à un champ de ruines à la rentrée scolaire au Yémen, pays dévasté par six ans de guerre. Ni portes, ni fenêtres, ni tables: les écoliers se contentent de vieux cahiers pour suivre les cours dispensés sous des toits de béton qui risquent de s'effondrer à tout moment, par une poignée de courageux enseignants. Ali Sultan, un parent d'élève, montre un mur d'enceinte sur lequel est inscrit en rouge «danger de mines». L'école Al-Wehdah détruite en partie par un bombardement en 2016, est située au milieu d'un champ de mines qui a été nettoyé au fur et à mesure pour permettre le retour graduel des élèves. «On était devant un choix difficile, soit les laisser à la maison, soit prendre le risque de les faire étudier dans ces décombres», dit M. Sultan. «Nous avions connu des moments très difficiles», souligne-t-il en référence aux combats dans cette grande ville du sud-ouest du pays tenue par des forces progouvernementales mais assiégée par les rebelles Houthis qui n'hésitent pas à tirer sur tout ce qui bouge où à répondre aveuglément aux tirs adverses.

D'après le directeur de l'enseignement pour l'ensemble de la province de Taëz, Abdel Wasseh Chaddad, «en matière de destruction, on a eu la part du lion». Rien que dans le chef-lieu éponyme, «pas moins de 47 écoles ont été détruites totalement dans les combats». M. Chaddad évoque lui aussi le choix difficile auquel il s'est trouvé confronté. Il dit avoir été obligé de fermer les écoles détruites et diriger les élèves vers celles qui peuvent les accueillir bon gré mal gré, même si certains doivent marcher des kilomètres pour y arriver. Faute de tableau, Jamila al-Wafi écrit l'énoncé de la leçon au crayon sur une poutre de soutènement. Les élèves, assis à même le sol, suivent avec attention et s'appliquent à écrire sur leurs cahiers. Une fois la leçon achevée, ils descendent de la salle de classe, située au premier étage, en empruntant un toit effondré qui tient lieu d'escalier. «On a 500 élèves», dit Mme Wafi, habillée de noir et le visage caché par un niqab, en désignant les jeunes garçons et filles qui suivent les cours dans des classes séparées. «Nous appelons le monde entier et les hommes d'affaires à sauver l'école qui peut s'effondrer à tout moment.» Dans la cour, garçons et filles font sagement la queue en attendant l'entrée en salles de classe ou s'adonnent à de légers exercices sportifs.

A l'échelle du Yémen, plus de 2.500 écoles étaient hors d'usage en 2019 selon l'ONU, dont les deux tiers ont été endommagées par des attaques, 27% fermées et 7% sont utilisées par l'armée ou comme abris pour les personnes déplacées. Deux millions des sept millions d'enfants yéménites en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés, d'après la même source. La guerre au Yémen oppose les rebelles Houthis, proches de l'Iran, qui contrôlent Sanaa et une bonne partie du nord du pays au gouvernement soutenu militairement par une coalition menée par l'Arabie saoudite. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils, selon les ONG internationales et entraîné ce que l'ONU a décrit comme la pire crise humanitaire dans le monde. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus de 80% de la population, ont besoin d'assistance, affirme l'ONU. Pour l'école Al-Wehdah, ses enseignants et ses élèves, les choix sont très limités, relève Mme Wafi. «On peut continuer le travail en s'exposant à un grand danger et on peut s'arrêter en perdant une génération d'élèves qui vont manquer d'éducation.»