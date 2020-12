Pendant qu'une grande partie du monde fêtait Noël ce vendredi, Israël a bombardé la bande de Ghaza dans la nuit du 25 au 26 décembre. S'ils n'ont fait que deux blessés et de très nombreux dégâts matériels, fort heureusement aucun mort, ces bombardements, menés par le gouvernement israélien en représailles du tir de deux missiles par le Hamas, auront touché plusieurs habitations civiles, et notamment un hôpital pédiatrique, comme le montre un post twitter de Hoy Palestina. Israël a une fois de plus mis la responsabilité sur le Hamas, prévenant que le «Hamas [souffrirait] des conséquences pour toute la terreur émanant de Gaza».

A chaque fois, Israël a justifié ces attaques en invoquant le bombardement d'infrastructures militaires ennemies.

Mais comment peut-on envisager de justifier l'inqualifiable et de continuer à opprimer impunément ces peuples comme le fait actuellement Israël?

La Palestine est mise sous cloche depuis la fondation d'Israël, avec un blocus total de la Bande de Gaza, où les Ghazaouis sont obligés de survivre sans aucun moyen ni aide extérieure et sous la crainte permanente de se voir visés par Tsahal, comme le prouvent les civils tués de façon très régulière par l'armée israélienne, et ce dans l'impunité la plus totale.

La situation du reste de la Palestine n'est guère meilleure lorsque l'on sait qu'une grande partie de la Cisjordanie se retrouve colonisée par Israël, et que la population vit également sous la peur des crimes de guerre permanents.

Car, en plus de commettre des crimes de guerre réguliers sur la population palestinienne, Israël se permet également d'occuper les territoires de pays voisins. Si la colonisation de la Palestine est malheureusement connue et est faite en toute impunité, Israël étant protégé par l'ensemble des puissances occidentales et en particulier des Etats-Unis, de moins en moins d'Etat protestent envers cette politique de colonisation. Dernièrement, ce sont par exemple les Emirats arabes unis et le Maroc qui ont décidé, avec un fort soutien de Trump et de Pompeo de «normaliser» leurs relations avec Israël et ainsi de fait de ne plus condamner leur politique coloniale.

Mais cette occupation de terres étrangères ne s'arrête malheureusement pas à la Palestine. Deux Etats supplémentaires ont également une partie de leur territoire qui se retrouve occupé depuis des années: La Syrie avec le Golan, et le Liban avec les Fermes de Chebaa.

Au vu de l'ensemble des crimes de guerre et des violations permanentes des droits humains et internationaux de façon générale, Israël devrait se voir condamner de façon régulière par la communauté internationale, comme c'est déjà le cas de nombreux Etats.Mais cela n'est évidemment pas le cas, ce pays et sa politique meurtrière sont au contraire défendus bec et ongles par d'autres Etats, en particulier par les Etats-Unis.

Combien de temps allons-nous encore accepter ces scandaleuses oppressions d'autres peuples par Israël?

Plus que jamais il nous faut médiatiser ces actes barbares, montrer notre solidarité envers ces peuples, défendre leur droit à être libérés de l'oppression israélienne, de ne plus vivre sous la crainte permanente d'attaques de pays étrangers, de voir leur souveraineté respectée et d'enfin espérer vivre en paix.