Les Etats ouest-africains ont décidé la levée des sanctions imposées au Mali après le coup d'Etat ayant renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta, afin de «soutenir» la transition censée ramener les civils au pouvoir, a annoncé,hier, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Soulignant notamment la publication récente d'une «charte de la transition» et le renoncement des militaires à une prérogative majeure dévolue à leur chef, et pour «soutenir ce processus», «les chefs d'Etat et de gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali», annonce une déclaration des dirigeants de la Cédéao.