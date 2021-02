Les Etats-Unis vont briguer un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a annoncé hier le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, marquant l’abandon de la politique de la chaise vide des années Trump.»J’ai le plaisir de vous annoncer que les Etats-Unis vont briguer un siège au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2022-2024. Nous demandons humblement le soutien de tous les pays membres de l’ONU dans notre souhait de siéger à nouveau dans cette institution», a indiqué M. Blinken, lors d’une intervention par visioconférence devant le CDH. L’ex-administration Trump avait annoncé, en juin 2018, qu’elle quittait l’institution basée à Genève et plus haute instance de l’ONU en charge de la défense des droits de l’homme.»Les Etats-Unis placent la démocratie et les droits de l’homme au centre de leur politique étrangère, parce qu’ils sont indispensables à la paix et la stabilité», a souligné M. Blinken. «Cet engagement est enraciné dans notre propre expérience d’une démocratie imparfaite et souvent en deçà de ses propres idéaux, mais essayant toujours de devenir un pays plus uni, plus respectueux et plus libre», a-t-il promis. M. Blinken a loué l’utilité du Conseil et souligné son importance notamment pour «attirer rapidement l’attention sur des crises».