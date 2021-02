Les Etats-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution «juste» et «durable» au différend de longue date au Sahara occidental, a affirmé lundi le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price.»Ce que nous avons dit reste globalement valable» au sujet de la question du Sahara occidental, a déclaré Ned Price, disant «qu'il n'y a aucune mise à jour pour le moment». «Nous continuerons à soutenir le processus des Nations unies pour mettre en oeuvre une solution juste et durable à ce différend de longue date» entre le Maroc et le Front Polisario, a ajouté le porte-parole du département d'Etat américain, lors d'un point de presse en réponse à une question sur la position de la nouvelle administration américain quant au conflit au Sahara occidental.

Il a indiqué que les Etats-Unis vont également continuer «d'appuyer le travail de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région». Le 10 décembre dernier, l'ex-président américain, Donald Trump avait annoncé reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie de la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste. Cette proclamation a été dénoncée aussi bien aux Etats-Unis que par la communauté internationale qui a rappelé son caractère illégale et a invité, le nouveau locataire de la maison blanche, Joe Biden à revenir sur cette décision «unilatérale». L'organisation des Nations unies considère les territoires sahraouis occupés comme des territoires non autonomes où un référendum d'autodétermination est prévu depuis 1991. Suite à l'annonce de Trump, l'ONU avait rappelé que sa position vis-à-vis de la question sahraouie restait inchangée.