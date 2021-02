Une unité spéciale de l'armée de libération populaire sahraouie (ALPS) a effectué lundi une opération ciblant une «garnison» des forces d'occupation marocaines à Elouarkziz secteur Agha à l'intérieur du Maroc faisant trois morts, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense sahraouie, cité par l'agence de presse (SPS). «Une unité spéciale de l'ALPS a effectué à l'aube de ce lundi, 8 février 2021, une opération contre une garnison de la deuxième unité du régiment 9 blindé des forces marocaines stationnée à Elouarkziz secteur Agha à l'intérieur du Maroc, faisant trois morts dont un sous officier du coté marocain et saisi des armes, des documents et des munitions qui se trouvaient dans cette garnison», précise le communiqué n°89, publié lundi soir. «Durant cette opération, l'ALPS a occupé cette garnison avant de la démolir entièrement, récupérant trois armes dont deux Kalachnikovs et une mitraillette PKT et des documents personnels des soldats qui ont péri dans cette opération», ajoute le communiqué. Une autre opération similaire a été menée dans les régions de Lemsamir et Taref Bouhenda secteur de Touizgui à l'intérieur du Maroc, ajoute le texte. Cette opération «démontre que la guerre menée par l'ALPS tout au long du mur de la honte peut être transformée à l'intérieur du Maroc, qui tente de dissimuler la guerre déclenchée depuis presque trois mois», conclut le communiqué du ministère de la Défense sahraouie.

Les festivités de commémoration du 45ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), débuteront le 22 février courant depuis la wilaya de Dakhla (camps des réfugiés sahraouis), a fait savoir le membre du Secrétariat national du Front Polisario, Khatri Addouh. M. Addouh, président du Comité chargé des préparatifs de la commémoration du 45e anniversaire de la RASD, a précisé lors d'une conférence de presse animée dimanche dans la wilaya de Chahid Hafedh, en présence des médias locaux, que les festivités commémoratives de l'évènement «porteront sur différentes activités culturelles, sociales, politiques, sportives, voire même militaires, et ce au regard de la conjoncture exceptionnelle que connaît la cause sahraouie depuis le 13 novembre dernier et de la reprise de la lutte armée». Ces festivités seront couronnées par une commémoration officielle, le 27 février courant, dans la wilaya d'Aousserd, a-t-il ajouté.

Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), M. Khatri Addouh a indiqué que les festivités officielles commémorant l'évènement de la proclamation de la RASD dans la wilaya d'Aousserd «verront l'organisation de parades militaires qui refléteront la situation actuelle que traverse la cause, après la reprise de la lutte armée, ainsi que la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte jusqu'au parachèvement de la souveraineté». Ces festivités «verront également l'organisation de défilés centraux des différentes institutions nationales, lesquels mettront en exergue la capacité du Front Polisario et de l'Etat sahraoui à consolider l'édification institutionnelle dans la bataille de la libération et de la construction», a ajouté le responsable sahraoui. L'intervenant a souligné, en outre, «l'importance» de commémorer le 45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie, car, a-t-il ajouté, cette commémoration «intervient en une conjoncture sensible que traverse la cause sahraouie sur différents fronts». Ainsi, sur le plan militaire, les hauts faits de l'armée sahraouie et ses victoires se poursuivent toujours. «Au plan politique, la cause sahraouie jouit d'un intérêt honorable au double plan international et continental», a-t-il expliqué avant d'ajouter que sur le plan des droits de l'homme, «les héros de l'Intifadha pour l'indépendance font face, avec bravoure, à la politique d'arrogance de l'occupant, tout en scandant des slogans appelant à mettre fin à l'occupation». M. Khatri Addouh a indiqué que la manifestation sportive internationale «Sahara Marathon» sera organisée de manière symbolique, du fait de la conjoncture mondiale marquée par la propagation de l'épidémie de la Covid-19.