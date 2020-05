Les forces américaines ont créé une nouvelle base dans la province orientale de Deir Ezzor en Syrie après avoir apporté des équipements militaires, a annoncé hier une ONG. La base a été créée dans la région d'al-Jazrat, dans la région ouest de la province de Deir Ezzor, après que des fournitures «massives» et des renforts ont atteint cette région, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le groupe de surveillance basé au Royaume-Uni, a déclaré que 300 cargaisons militaires américaines ont atteint Al-Jazrat, ces derniers jours. Les forces américaines sont également en train d'étendre leur base dans le champ de pétrole d'al-Omar, dans l'est de la province de Deir Ezzor. Les Etats-Unis ont plusieurs bases en Syrie, dans les régions du nord et de l'est où se trouvent les Kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS). Le gouvernement syrien a toujours exigé le retrait des forces américaines d'occupation. Mais les Etats-Unis consolident leurs positions, dans les régions pétrolifères.