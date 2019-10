Les forces de la coalition antirebelles au Yémen sont passées sous commandement saoudien à Aden, ville au cœur des tensions entre gouvernement et séparatistes du Sud, a indiqué, hier, la coalition. Les forces de la coalition dans cette grande ville du Sud étaient jusque-là placées sous le commandement des Emirats arabes unis, l’un des piliers de la coalition. «Un redéploiement des forces a été achevé à Aden et le commandement de ces forces est désormais assuré par l’Arabie saoudite», a déclaré la coalition dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle saoudienne SPA. Des forces entraînées par les Emirats arabes unis étaient entrées ces derniers mois en conflit avec celles du gouvernement soutenues par l’Arabie saoudite, l’autre grand pilier de la coalition. Ce différend avait aussi mis à mal la cohésion entre la coalition et le gouvernement yéménite, qui a accusé les Emirats d’avoir soutenu cet été un «coup d’Etat» dans le Sud, en appuyant une offensive des séparatistes qui s’étaient emparés d’Aden. Pour apaiser les tensions, les Emiratis ont remis en octobre aux forces saoudiennes des positions clés à Aden, tandis que Riyadh a organisé des négociations entre le gouvernement et les séparatistes. Des responsables yéménites ont annoncé vendredi que les deux parties étaient parvenues à un accord sur le partage du pouvoir dans le Sud, dans le but de mettre fin à leur conflit. Depuis 2015, une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite et ses alliés —en particulier les Emirats arabes unnis— intervient au Yémen pour appuyer les forces progouvernementales contre les Houthis qui se sont emparés de pans entiers du territoire, notamment la capitale Sanaa en 2014. Le conflit dans le Sud a aggravé la situation pour les civils dans un pays où la guerre a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l’ONU, avec environ 3,3 millions de personnes toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, qui ont besoin d’assistance. Des dizaines de milliers de personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans la guerre, selon diverses organisations humanitaires.