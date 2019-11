Des «forces d’occupation» qui pilleraient les ressources africaines comme au temps des colonies ? Sous l’effet d’une guerre qui empire, les troupes étrangères au Sahel font face à un rejet grandissant chez les habitants du Burkina, du Mali et du Niger. Depuis des mois, la présence des forces étrangères est en question. Ils sont de plus en plus nombreux à demander le départ des 4.500 soldats de l’opération Barkhane déployés au Sahel, des 13.000 Casques bleus de la Minusma au Mali et d’autres partenaires présents, au nom de la lutte antiterroriste. Le 12 octobre, une cinquantaine de conteneurs de la Minusma ont été pillés, alors qu’un millier de personnes se rassemblait, à Ouagadougou, contre les «forces d’occupation». Au Niger, plusieurs manifestations contre la présence étrangère ont eu lieu. Face à une dégradation sécuritaire continue, dans une large partie du Burkina où les attaques sont quotidiennes, «il y a une forme de fatigue et d’impatience». Sur un territoire «vaste comme l’Europe», dit-on, les résultats de Barkhane sont «moins visibles qu’en 2012». A l’époque, la menace était cantonnée au nord du Mali. Serval a été remplacée en 2014 par Barkhane mais l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), au Burkina, estime que «leur seul et unique but est de protéger leurs intérêts stratégiques et de consolider leurs positions de domination dans la zone sahélienne».