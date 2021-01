Les avions de combat israéliens ont bombardé, hier matin, des sites et des terres agricoles à l'est des villes de Rafah et de Khan Younes au sud de la bande de Ghaza, ont rapporté des médias palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne (wafa), un avion de combat israélien a bombardé avec deux roquettes un site à l'est de la ville de Rafah, le détruisant en plus de bombarder une terre agricole à l'est de la ville, provoquant un cratère profond et des dégâts matériels dans l'endroit. Un autre avion de combat israélien a bombardé avec deux roquettes un site à l'est de la ville de Khan Younes, le détruisant et provoquant des dommages aux propriétés des citoyens voisins, ajoute la même source. L'Agence palestinienne a affirmé, par ailleurs, que plusieurs véhicules militaires israéliens ont effectué une incursion dans les terres agricoles à l'est de la ville de Khan Younes. Ces véhicules militaires ont rasé des terres et ont installé des remblais dans la région ciblée au milieu du tir de feu et des bombes fumigènes dans l'endroit.

Les forces d'occupation attaquent délibérément et quotidiennement les agriculteurs dans les terres frontalières au nord et à l'est de l'enclave. Depuis 2006, Israël a imposé un blocus sur la bande de Ghaza densément peuplée et a y mené trois agressions dévastatrices depuis lors, en plus des attaques aériennes et terrestres occasionnelles. Deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Ghaza, qui a été soumise à un blocus israélien injuste et paralysant pendant 12 ans et à des assauts répétés qui ont gravement endommagé une grande partie des infrastructures de l'enclave. Les 2 millions d'habitants de Ghaza restent sous occupation «contrôlée à distance» et un siège strict, qui a détruit l'économie locale, étranglé les moyens de subsistance des Palestiniens, les a plongés dans des taux de chômage et de pauvreté sans précédent et coupés du reste des territoires palestiniens occupés et le monde entier. Ghaza reste un territoire occupé, n'ayant aucun contrôle sur ses frontières, ses eaux territoriales ou son espace aérien. Un Palestinien sur trois à Ghaza est un réfugié originaire de terres occupées par Israël.