Les «gilets jaunes» ont adopté, lors dune réunion à Montpellier au sud de la France, une proposition pour rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, ont rapporté des médias locaux. Réunis depuis vendredi dans leur «Assemblée des assemblées» à Montpellier, les «gilets jaunes» ont accepté à une écrasante majorité lors d’un vote à main levée de s’associer à la grève du 5 décembre. Quelque 600 «gilets jaunes» représentant 200 délégations de ronds-points sont réunis dans un musée désaffecté de Montpellier, pour évoquer la suite de leur mouvement, presque un an après le début de leur mobilisation, le

17 novembre 2018. «L’heure est à la convergence avec le monde du travail et son maillage de milliers de syndicalistes qui, comme nous, n’acceptent pas», ont-ils également précisé dans un communiqué de presse. La CGT, FO, la FSU et Solidaires organisent «une première journée» de grève interprofessionnelle le 5 décembre contre la réforme des retraites, rejoignant plusieurs syndicats de la RATP - dont la CFE-CGC - et de la SNCF. «L’Assemblée des assemblées de Montpellier appelle les ‘‘gilets jaunes’’ à être au cœur de ce mouvement, avec leurs propres revendications et aspirations, sur leurs lieux de travail ou sur leurs ronds -points, avec leurs gilets bien visibles !», poursuit le communiqué.