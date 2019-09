La coalition menée par l’Arabie saoudite qui intervient au Yémen, a annoncé avoir mené hier des frappes aériennes contre une cible tenue par les rebelles Houthis, au sud de la capitale, Sanaa, tuant des dizaines de personnes, selon les insurgés. Les raids aériens ont ciblé une «position militaire où sont stockés des drones et des missiles» dans la ville de Dhamar, dans l’ouest du pays, a précisé la coalition dans un communiqué relayé par la chaîne de télévision saoudienne Al-Ekhbariya.»Nous avons pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les civils», est-il précisé dans le communiqué. Sur leur chaîne de télévision Al-Masirah TV, les Houthis ont affirmé que «des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées» dans sept frappes, précisant qu’un bâtiment utilisé comme prison a été touché. Des images obtenues par l’AFP montrent un bâtiment fortement endommagé et deux corps gisant parmi les décombres. Le directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour le Moyen-Orient, Fabrizio Carboni, a déclaré sur Twitter être «inquiet en raison des informations sur le bombardement de la prison à îDhamar».»C’est un lieu de détention que le CICR au Yémen a visité régulièrement. Nous avons une équipe en route pour fournir une aide médicale urgente», a-t-il ajouté. Selon un autre tweet du CICR au Yémen, l’équipe transporte du matériel suffisant pour soigner une centaine de personnes grièvement blessées et 200 sacs mortuaires vers le lieu du bombardement, «qui aurait fait des dizaines de morts ou blessés».Le chef du Comité international de la Croix-Rouge au Yémen, Franz Rauchenstein, doit également se rendre sur place, selon la même source. La coalition menée par l’Arabie saoudite intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces progouvernementales contre les rebelles qui contrôlent de vastes zones de l’ouest et du nord du Yémen dont la capitale, Sanaa depuis 2014. Ces frappes interviennent alors que la coalition est ébranlée depuis plusieurs semaines par des combats internes entre les séparatistes sudistes yéménites, soutenus par les Emirats arabes unis et les forces progouvernementales, soutenues par Riyadh. Depuis 2014, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts dont de nombreux civils, d’après des ONG et plongé ce pays —le plus pauvre de la péninsule arabique— dans la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.