Les éléments du mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen ont déclaré avoir mené dans la nuit de samedi à dimanche une frappe de drones sur l’aéroport saoudien de Najran (sud-ouest), a rapporté dimanche la chaîne Al-Masirah.»Des installations militaires sur l’aéroport ont été prises pour cible», a-t-elle précisé en citant un communiqué des Houthis. L’attaque en question n’a pas été confirmée pour l’heure par Ryadh. Les Houthis ont récemment intensifié leurs attaques de drones contre l’Arabie saoudite, mais la plupart de ces engins ont été interceptés par la défense aérienne du royaume. L’Arabie Saoudite dirige une coalition militaire qui se bat depuis quatre ans contre les Houthis, afin de rétablir au pouvoir le gouvernement yéménite en exil, reconnu par la communauté internationale, du président Abd Rabbo Mansour Hadi. Les négociations menées au début de l’année à Stockholm avaient abouti à un accord de cessez-le-feu et d’échanges de prisonniers, sous l’égide de l’ONU, mais la concrétisation sur le terrain des dispositions de cet accord n’a pas abouti malgré d’intenses efforts et plusieurs tentatives de relance des pourparlers. Cependant, la mission onusienne est parvenue à arracher une accalmie précaire dans le port stratégique de Hodeïda par où transitent toutes les importations du pays et où se trouve stockée l’aide humanitaire indispensable à la survie de millions de Yéménites menacés par la famine. Les ONG relevant de l’ONU ont alerté à maintes reprises sur le caractère dramatique de la situation, poussant le Congrès américain à décider de la suspension de la livraison d’armes à la coalition conduite par l’Arabie saoudite.