Les rebelles yéménites Houthis et les Nations unies ont annoncé hier un accord sur la reprise de l’aide alimentaire dans des zones contrôlées par les insurgés au Yémen en guerre, qui était suspendue depuis le 20 juin. Le document a été signé samedi à Sanaa, capitale du Yémen contrôlée par les Houthis, ont précisé hier des médias contrôlés par les insurgés. Il prévoit notamment l’inscription dans une base biométrique des civils qui ont besoin d’aide de manière à garantir une « distribution effective et efficace » et à en « faire profiter les plus pauvres », selon le site en ligne Alsyasiah. L’accord mentionne également une « transparence totale » pour les opérations d’enregistrement des bénéficiaires de l’aide et pour la distribution, selon la même source. Les Nations unies ont confirmé la finalisation de cet accord. « à la suite de négociations avec les autorités basées à Sanaa, le Programme alimentaire mondial a signé un accord de haut niveau qui constitue un pas important vers l’adoption de garanties (...) de notre opération humanitaire au Yémen », a déclaré hier Hervé Verhoosel, porte-parole de cette organisation de l’ONU