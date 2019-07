Après avoir alerté sur l’imminence d’une série de frappes aériennes visant aussi bien la capitale et ses quartiers résidentiels que l’aéroport international de Mitiga, le seul opérationnel dans tout le pays, le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU et basé à Tripoli a annoncé hier que ses forces loyales sont parvenues à contrer lundi dernier, une «grande offensive» de l’Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée du général à la retraite Khalifa Haftar. Le communiqué indique que des combats meurtriers se sont déroulés au sud de la capitale et qu’ils se poursuivent encore, l’ANL parlant, quant à elle, de « progression » continue en direction de la capitale libyenne. Toujours est-il que, quatre mois après le déclenchement brutal de l’offensive de Haftar contre Tripoli, les affrontements sanglants se poursuivent jour après jour, marqués par de sérieux revers des troupes de l’ANL face aux forces loyales au Gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par le Premier ministre Fayez al Serraj. Rejetant les multiples appels émanant de la communauté internationale comme de l’Union africaine à un cessez-le-feu et à un retour au dialogue inclusif sous l’égide de la Manul, conduite par l’envoyé spécial du SG de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, Khalifa Haftar a encore reçu tout récemment d’importants renforts en hommes et en matériels, destinés à compenser les pertes subies et à maintenir ainsi la pression sur la capitale libyenne.Le GNA a même fait état hier de l’intervention d’avions non identifiés mais appartenant à des pays connus pour leur soutien à « l’homme fort de l’Est », comme se plaisent à le présenter leurs médias, lors des raids aériens contre Tripoli et son aéroport. Il a, par la même occasion, fortement insisté sur la menace d’une « escalade militaire » dont lesdits renforts sont les prémisses, ce qui indique que Haftar et ses soutiens – des combattants de pays sahéliens sont venus s’ajouter aux soudanais, affirme Tripoli – préparent une nouvelle attaque de grande envergure.

Les forces du GNA, mobilisées dans le cadre de la contre-offensive baptisée « Volcan de la colère » ont réussi, pour l’instant, à repousser toutes les attaques de l’ANL, prenant la semaine dernière la base stratégique de Gharyan où étaient entreposées des armes de gros calibre, des missiles Javelin français et des véhicules blindés. Le porte-parole de ces forces loyales au GNA, Moustafa al-Mejii, a estimé dans une déclaration à la presse lundi dernier, que la riposte a été à la fois rapide et concluante, de sorte que les troupes de Haftar ont à nouveau « subi une grande et affligeante défaite ». Il a mis l’accent sur l’impact des sept frappes aériennes menées contre les positions de l’ANL à Aïn Zara, Wadi Rabih, Esbea et Gasr Ben Ghachir qui ont contribué à précipiter la retraite des troupes du général à la retraite basé à Benghazi. Pour preuve de ces nouveaux résultats, il a mentionné la prise de nouvelles places fortes aux mains de l’ANL et confirmé que les combattants du GNA ont déploré « 6 morts et un certain nombre de blessés » alors que l’ANL totalise 25 morts et de nombreux blessés. Enfin, il a fait état de la destruction de 5 chars et 4 autres véhicules militaires ainsi que de la capture de 11 mercenaires enrôlés par Haftar. L’ANL a évidemment donné une toute autre version des faits, affirmant que ses « unités militaires progressaient d’un pas ferme sur tous les fronts de la capitale, prenant le contrôle de nouvelles positions et provoquant de grosses pertes à l’ennemi », sans pour autant donner un quelconque bilan des pertes et profits. Toujours est-il que le général à la retraite maintient la pression sur la capitale, malgré les pertes subies, et qu’il compte bien élargir sa domination sur la Tripolitaine, après avoir mis sous sa botte l’Est et une large partie du Sud libyen, insensible aux 1 093 morts et 5 752 blessés que son offensive a déjà provoqué à Tripoli. La preuve, il lance un appel aux jeunes de la région pour « rejoindre les rangs de l’ANL » et se battre sous sa direction éclairée.