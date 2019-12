La Tunisie a vécu quelques turbulences, jeudi dernier, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite impromptue à Tunis eut annoncé qu’il a été « décidé d’établir une coopération avec la Tunisie afin de fournir l’appui politique au gouvernement légitime en Libye », à savoir le gouvernement d’Union nationale (GNA) que préside Fayez al Serraj et qui est reconnu par l’ONU. Dans une intervention télévisée lors de la réunion élargie des présidents et membres des fédérations locales et régionales du Parti de la justice et du développement (AKP) dont il est le président, Erdogan avait déjà indiqué qu’il va soumettre au Parlement, début janvier, une résolution permettant l’envoi de troupes en Libye pour combattre aux côtés des forces loyales au GNA et ainsi contrer l’offensive soutenue du général à la retraite Khalifa Haftar, soutenu par les Emirats et l’Egypte, notamment. Les propos de chef de l’Etat turc ont enflammé la scène politique tunisienne, nombreux étant ceux qui ont cru comprendre qu’une coalition était née sur la base d’un accord militaire turco-tunisien ouvrant la voie à une intervention programmée par Ankara. Plusieurs médias locaux ont d’ailleurs évoqué le sujet, véhiculant cette « interprétation erronée » de la déclaration d’Erdogan, selon un communiqué de la présidence tunisienne.

La visite du président Erdogan avait surpris les observateurs et elle avait fait aussitôt l’objet de vives critiques de la part des dirigeants de certaines formations comme Mohsen Marzouk (Machrou3 Tounes), Yassine Brahim (Afek Tounes ) et Abir Moussi ( Parti destourien libre – PDL ) qui ont rejeté une politique d’alignement de leur pays dans des « axes régionaux ». Face aux vives réactions à la fois des partis et de la société civile qui a envahi les réseaux sociaux pour contester un « choix détestable », la présidence tunisienne a rendu public un communiqué dans lequel elle affirme que « la Tunisie n’acceptera pas d’appartenir à une coalition quelconque en rapport avec le conflit libyen » et que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, est « rigoureusement attaché à la souveraineté du pays et à son indépendance ». C’était là un démenti prudent et quelque peu gêné mais un démenti formel quant à l’éventualité d’un accord militaire avec la Turquie en faveur du GNA.

Sauf qu’il n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes quant à la position réelle de Tunis où Erdogan s’est invité sans crier gare pour arracher un deal alors que la Tunisie est confrontée à une situation politique instable. Si la volonté d’Ankara est de voler au secours des milices islamistes pro GNA dont l’ambitieux Haftar souhaite l’élimination pure et simple, la politique suivie jusqu’ici par le palais de Carthage s’inscrit dans le cadre de la feuille de route onusienne, à l’instar de l’Algérie qui n’a jamais cessé de défendre le droit des Libyens à résoudre par et pour eux-mêmes la crise sur la base d’un dialogue inclusif qui respecte l’intégrité et la souveraineté de la Libye.

Tous ces bruits de botte qui illustrent la poursuite et l’aggravation des ingérences étrangères, dénoncées, depuis plus d’un an, par l’Union africaine et par l’ONU, ont été entendus à Alger où le président de la République a réuni, jeudi dernier, le Haut Conseil de sécurité pour examiner la situation qui prévaut à nos frontières, aussi bien du côté libyen que du Sahel.

Le HCS « a décidé d’une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et de notre territoire national ainsi que la redynamisation du rôle de l’Algérie sur le plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers », a-t-il été souligné dans le communiqué.