Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé, hier, que des Israéliens participeront à la conférence organisée fin juin à Bahreïn sur le volet économique de l’initiative américaine pour résoudre le conflit avec les Palestiniens. «Nous saluons les tentatives américaines d’apporter des solutions régionales pour un avenir meilleur», a déclaré M. Netanyahu. «Une conférence importante se tiendra prochainement à Bahreïn et des Israéliens y participeront bien entendu», a ajouté le Premier ministre lors d’une cérémonie officielle à Tel-Aviv, sans préciser l’identité des Israéliens invités par la Maison-Blanche. Lundi, le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz avait déjà affirmé qu’Israël sera représenté à cette conférence, sans fournir de précisions. L’administration du président américain Donald Trump organise les 25 et 26 juin à Manama, capitale de Bahreïn, une conférence économique censée préluder à la présentation de l’initiative diplomatique attendue depuis des mois pour « résoudre » le conflit israélo-palestinien. L’idée est de faire miroiter aux Palestiniens un développement économique considérable en cas d’accord de paix avec Israël. L’administration Trump a besoin à cette fin du soutien des pays arabes. Les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite, alliés de Washington, ont annoncé leur participation. La Maison-Blanche a aussi annoncé celle de l’Egypte, de la Jordanie et du Maroc. Les trois pays, placés face à une décision délicate, se sont gardés jusqu’alors de confirmer. La direction palestinienne boycottera quant à elle la conférence de Manama. Elle a gelé les contacts avec l’administration Trump, discréditée selon elle par son parti pris outrancier à ses yeux en faveur d’Israël.