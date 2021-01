Dans un virage à 180 degrés, les Emirats arabes unis ont réagi, hier, à la mise en demeure de Washington qui les accuse d'ingérence militaire en Libye. Ils assurent, dans un communiqué, «être prêts à coopérer étroitement» avec le Conseil de sécurité de l'ONU et la nouvelle administration américaine pour la recherche d'une solution politique du conflit libyen. Après avoir soutenu les groupes armés du maréchal Khalifa Haftar, parti à la conquête de la capitale libyenne Tripoli, en avril 2019, les Emirats prennent acte d'une conjoncture nouvelle et vont jusqu'à préconiser le contraire de ce qu'ils encourageaient depuis plusieurs années. «Il y a un besoin urgent de relancer les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit en Libye», a ainsi affirmé, dans un communiqué, Lana Nusseibeh, ambassadrice des Emirats arabes unis auprès de l'ONU, ajoutant que «les Emirats sont prêts à travailler étroitement avec tous les membres du Conseil de sécurité, incluant la nouvelle administration américaine, pour parvenir à un règlement pacifique pour le peuple libyen».

Et, dans leur élan, les Emirats «saluent l'appel du Conseil au retrait de Libye de toutes les forces étrangères», divulgué jeudi dans le cadre d'une déclaration commune, et vont jusqu'à souligner que «les interventions étrangères dans ce conflit doivent cesser maintenant». C'est la toute première réaction à l'appel des Etats-Unis qui, la veille, avaient, lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité sur la Libye, réclamé «à toutes les parties extérieures, incluant la Russie, la Turquie et les Emirats arabes unis, de respecter la souveraineté libyenne et de cesser immédiatement toutes les interventions militaires en Libye». rappelons que les Emirats étaient, avec l'Egypte, l'un des principaux soutiens du maréchal Haftar dans sa guerre contre le Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli.

Au cours de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de la Libye, Tahar al-Sunni, a souligné l'adhésion des parties libyennes au Forum de dialogue politique tel qu'il s'est déroulé en Tunisie ainsi qu'aux autres dialogues, malgré les réserves de certains. Mais il a souhaité que tous ces dialogues soient intégrés et non contradictoires ou compétitifs, et qu'ils contribuent à des solutions politiques globales, applicables, consensuelles et non fondées sur l'exclusion ou des calculs inavoués. La Libye est trop vaste, a-t-il dit, pour être réduite à des mécanismes de choix des positions, des taux de vote et des réunions virtuelles. «Toutes les pistes que nous suivons, depuis des années, malgré leur importance, peuvent être considérées comme des dialogues fragiles... Ce qui nous manque, c'est le dialogue le plus important, qui est le dialogue de réconciliation nationale», véritable garant d'une sortie de crise avec l'adoption d'une Constitution validée par tout le pays. Un constat et une profession de foi qui reflètent la position de l'Algérie, constante et solidaire, sur la nécessité d'un dialogue inclusif entre Libyens pour garantir la véritable sortie de crise, basée sur le strict respect de l'intégrité du pays, de sa souveraineté et de sa sécurité.