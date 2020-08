Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue français Jean-Yves Le Drian ont discuté, dimanche, des crises régionales, dont la question palestinienne et les dernières évolutions en Libye et au Liban, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les deux ministres ont souligné la nécessité de poursuivre le principe de la solution à deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien, selon le communiqué. Ils sont également convenus de continuer à soutenir les efforts destinés à parvenir à un règlement global et juste du conflit qui dure depuis des décennies, conformément à la légitimité internationale, «afin d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans toute la région». En ce qui concerne la crise libyenne, les deux ministres se sont félicités du récent cessez-le-feu. Les ministres égyptien et français des Affaires étrangères ont considéré cette décision comme «une étape importante» vers un règlement politique en Libye. MM. Choukri et Le Drian ont par ailleurs discuté des moyens de soutenir le Liban après les explosions massives qui ont endeuillé la capitale Beyrouth début août, faisant au moins 177 morts et environ 6.000 blessés.