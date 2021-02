Les ministres égyptien, jordanien et irakien des Affaires étrangères se sont accordés lundi sur l'importance de mettre un terme à toutes les formes d'ingérence étrangère dans les affaires des pays arabes, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères. Les trois diplomates ont souligné que, seules, les solutions politiques pourraient régler les conflits dont souffrent certains pays arabes comme la Syrie, la Libye et le Yémen. Ils ont aussi abordé les efforts communs pour combattre le terrorisme et maintenir la sécurité et la sûreté de la région. Passant en revue les questions régionales d'intérêt mutuel, ils ont évoqué les moyens de créer un environnement propice pour amener les parties israélo-palestiniennes à négocier sérieusement.