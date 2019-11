Les manifestants tentent de maintenir leur mobilisation en Irak dimanche, premier jour de la semaine dans le pays, où la sécurité a été de nouveau renforcée notamment dans la capitale Baghdad. Dans la cité pétrolière de Bassora, les forces de l’ordre empêchent les manifestants d’approcher du siège du Conseil provincial, formant un cordon de sécurité à plusieurs centaines de mètres du bâtiment, après avoir mené de nombreuses arrestations la veille, ont rapporté des correspondants de presse sur place. A Baghdad, les forces de l’ordre avaient monté de nouveaux murs de béton aux abords de Tahrir, là même où les affrontements meurtriers ont eu lieu la veille, et les manifestants sur Tahrir sont déjà moins nombreux qu’à l’habitude, selon la même source. A Nassiriya, (sud), les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui tentent de faire fermer une nouvelle administration, dans le cadre d’un mouvement de désobéissance civile qui continue de paralyser de nombreuses institutions à al-Hilla et Kout. A Diwaniya, de nouvelles manifestations étudiantes ont débuté, alors que la police est déployée aux abords des lycées et collèges pour empêcher les élèves du secondaire de rejoindre le mouvement. Depuis le 1er octobre, environ 300 personnes —en majorité des manifestants— ont été tuées en Irak et plus de 12.000 autres blessées, selon un bilan donné par des médias. Amnesty International a appelé dimanche les autorités irakiennes à «ordonner immédiatement la fin de l’usage continu et illégal de la force létale». «Ce bain de sang doit cesser et ceux qui en sont responsables doivent être jugés», a poursuivi l’ONG. Et la représentante de l’ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, a annoncé hier recevoir «chaque jour des informations sur des manifestants tués, enlevés, arrêtés arbitrairement, passés à tabac ou intimidés». Dénonçant un «climat de peur», elle a estimé qu’aujourd’hui en Irak, «les droits fondamentaux» étaient «constamment violés».