Premier ministre indien, Narendra Modi est confronté à une vague de manifestations contre une loi sur la citoyenneté, jugée discriminatoire à l’encontre des musulmans, à New Delhi. Concentrées dans le nord-est de l’Inde, les manifestations qui ont causé la mort de six étudiants se sont étendues à plusieurs campus du pays, après les violences subies par l’université Jamia Millia Islamia, dans la capitale. Manifestants et policiers se sont affrontés à l’intérieur et autour de cette université, parmi les plus prestigieuses du pays, à la population étudiante majoritairement musulmane mais aux élèves de toutes confessions. Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et chargé à coups de matraques. Des vidéos montrent des scènes de chaos dans les bâtiments de l’université, avec des étudiants ensanglantés. Selon la presse indienne, une centaine d’étudiants et une dizaine de policiers ont été blessés. Une cinquantaine de détenus ont été relâchés, hier, selon la police. «La police n’a pas fait de différence manifestants et étudiants assis à la bibliothèque. De nombreux étudiants et employés ont été blessés», a déclaré Najma Akhtar, directrice de l’établissement, à l’agence ANI. En solidarité avec les élèves de Jamia, des étudiants ont défilé dans de nombreuses universités indiennes, de Delhi à Bombay, d’Hyderabad à Patna, en passant par Calcutta. A l’origine de ce mouvement de contestation, le «Citizenship Amendment Bill» (CAB), approuvé par le Parlement indien, facilite l’attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan à condition qu’ils ne soient pas musulmans.