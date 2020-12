Le deal réalisé par Mohammed VI avec Israël et Donald Trump a toutes les chances de lui retourner à la figure. En prenant le risque de s'attirer les foudres de son opinion publique, le roi du Maroc pense certainement obtenir le consentement d'une partie de la population en lui vendant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, reconnue par Washington. Bien que cette transaction n'ait aucune valeur, car établie avec un président sortant qui vit ces trois dernières semaines à la tête des USA, Mohammed VI entend en faire son Jocker auprès de dizaines de millions de Marocains qui ont le droit de s'estimer humiliés à travers l'accord signé par leurs autorités suprêmes avec l'entité sioniste.

Le soutien inconditionnel à la cause palestinienne existe bel et bien au sein de la société marocaine. Et devant l'attitude méprisante du roi envers le peuple marocain, dans sa démarche de normalisation avec Israël, il n'est pas du tout exclu qu'émerge un mouvement du refus au sein de la population. En effet, Mohammed VI a agi comme si le Maroc était sa propriété exclusive, que les Marocains n'ont pas droit au chapitre sur cette question comme sur celle du Sahara occidental. La monarchie, qui pense en avoir fini avec la contestation en réprimant dans le sang le «Hirak du Rif» et en condamnant ses leaders à

20 ans de réclusion criminelle, donne l'impression de n'agir que pour le seul intérêt du Makhzen. La société est totalement occultée dans toutes les décisions du roi et cela se voit de plus en plus.

Le peuple, soumis à la double crise économique et sanitaire, est au bord de la rupture. Lui vendre le Sahara occidental contre la Palestine ne le calmera pas, loin s'en faut. Car, au final il se voit floué sur les deux tableaux. La normalisation avec Israël n'apporte traditionnellement aucune amélioration du potentiel économique du pays. Ce que garantit pareille alliance, c'est un simple «ravalement de façade». Les médias occidentaux loueront de prétendues «avancées démocratiques et économiques» et créeront de toutes pièces un «modèle de développement réussi». C'est d'ailleurs déjà le cas pour le Maroc qui parvient difficilement à cacher de très graves disparités sociales et un régime répressif et injuste.

La population marocaine, poussée à bout, ne tirera du pacte maroco-israélo-américain aucun dividende. Pis encore, elle aura perdu le respect et l'estime de millions de Palestiniens et d'Algériens. À cela, il faut ajouter le fait que les Marocains ne verront pas le bout du tunnel sur la question du Sahara occidental. Au mieux, la situation de «ni guerre ni paix» perdurera, au pire, leurs enfants mourront dans un conflit qui n'est pas le leur, mais celui de leur roi.

Lorsqu'en plus de cette déception attendue, rien n'indique que le Makhzen pensera à améliorer la situation des Marocains, il devient évident que les ingrédients d'une explosion sociale sont réunis. D'autant que les mouvements islamistes radicaux opèrent déjà au sein de larges pans de la société marocaine. La triple frustration économique, sociale et politique attendait un détonateur pour s'exprimer dans la rue.

Mohammed VI a ajouté les deux gouttes de nitroglycérine qui manquaient pour provoquer le chaos dans son propre royaume.

Cette perspective tout à fait envisageable est confortée par le mépris qu'a le roi Mohammed VI à l'endroit de la classe politique. En effet, même si le deal qu'il a signé avec les USA et Israël devait être dans l'intérêt du pays, il est tout à fait inadmissible dans une monarchie qui se dit constitutionnelle que cela se fasse sans un accord avec les instances élues. Dans cette affaire, comme dans bien d'autres, le Parlement est aux abonnés absents. Composé majoritairement d'islamistes, l'Assemblée est en réalité pire qu'une chambre d'enregistrement. Ce n'est même pas une «Cour royale». C'est, dire vrai, rien du tout.

Cette mise à l'écart de leurs représentants dans la prise d'une décision aussi sensible ne passera pas inaperçue auprès des Marocains. Cette cassure aura de lourdes conséquences dans le temps sur la classe politique. Accepter sans broncher un «pacte avec le diable», se payera un jour ou l'autre.