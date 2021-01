Les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les forces américaines ont poursuivi pour la 11e journée consécutive leur siège des zones contrôlées par le gouvernement dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle SANA. Les FDS assiègent la partie centrale de la province de Hassaké, empêchant l'aide alimentaire et les camions-citernes pour la livraison d'eau d'entrer dans la ville du même nom, a déclaré SANA. Le gouvernement syrien contrôle plusieurs zones de la province, dont l'aéroport de la ville de Qamishli. Les tensions sont récemment montées entre les deux parties, le gouvernement syrien ayant critiqué dans un communiqué les politiques des FDS et le soutien qu'elles reçoivent des Etats-Unis. Lâchés par l'administration américaine du président sortant Donald Trump au moment où l'armée turque a investi le nord de la Syrie, les FDS-YPG avaient pressé Damas de venir à leur secours. Des discussions avaient eu lieu, à cet effet, mais avaient buté sur les calculs des milices kurdes syriennes, irakiennes et turques que Ankara dénonce violemment.

Par ailleurs, trois soldats de l'armée syrienne ont trouvé la mort et 10 blessés dimanche dans une attaque contre un bus transportant des militaires dans l'Est du pays en guerre, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. «Trois soldats ont été tués et dix autres blessés après que le bus a été attaqué par des groupes terroristes» dans la province de Deir Ezzor», a indiqué Sana. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), l'attaque a été menée par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh). «Un bus transportant des soldats syriens a été visé par le groupe Etat islamique dans le désert de Choula», dans la province de Deir Ezzor, a-t-il affirmé. Il s'agit de la dernière en date d'une série d'attaques lancées ces derniers mois par l'EI contre les forces gouvernementales en Syrie. Après une série d'attaques menées par l'EI début janvier, les forces gouvernementales, soutenues par la Russie, ont lancé le 16 janvier une opération militaire pour sécuriser une artère clé dans l'Est, selon l'OSDH. L'aviation russe a mené plus de 130 frappes visant des repaires de l'EI dans une zone située entre les provinces de Deir Ezzor et de Homs, selon l'Observatoire.