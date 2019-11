Les ministres arabes des Affaires étrangères ont rejeté, lundi, la décision américaine considérant les colonies israéliennes en Cisjordanie (Palestine) comme étant légales et non contraires au droit international. Selon un communiqué publié après une réunion au siège de la Ligue arabe au Caire, les ministres ont affirmé leur «condamnation et rejet de la décision des états-Unis (sur les colonies)», la jugeant «nulle et non avenue et sans effet juridique». L’administration de Donald Trump, en rupture avec la tradition diplomatique américaine, a décidé, la semaine dernière, de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes. La décision américaine fait suite à deux autres décisions choc ces derniers mois: la reconnaissance unilatérale d’El Qods occupée comme capitale de l’occupant israélien et celle de la souveraineté de l’Etat hébreu sur le Golan syrien. Par ailleurs, dans le texte de résolution adoptée lundi, les ministres arabes ont «vivement dénoncé l’agression de l’occupant israélien sur la bande de Ghaza» et dénoncé «la politique israélienne d’assassinats (ciblés)». Une flambée de violences avait éclaté début novembre, après une frappe israélienne qui avait tué un commandant du Jihad islamique, mouvement palestinien, dans la bande de Ghaza.