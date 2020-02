C’est du jamais-vu dans l’Iowa. Trois jours à peine avant le premier vote de la primaire démocrate, trois des favoris sont aux abonnés absents, contre leur gré. Pendant ce temps, leurs deux grands rivaux tentent vendredi, sur le terrain, de faire la différence dans une course ultra-serrée. Ironie du sort, c’est le procès historique en destitution de Donald Trump qui retient à Washington trois grands candidats, tous sénateurs, qui rêvent de défier le milliardaire républicain à la présidentielle du 3 novembre: les progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ainsi que la centriste Amy Klobuchar. Pendant ce temps, l’ancien vice-président Joe Biden et l’ex-maire Pete Buttigieg, représentant tous deux l’aile modérée du parti, multiplient les rencontres avec les électeurs. Le plus grand suspense y règne sur cette fin de campagne électorale, les quatre favoris restant assez proches dans les sondages: Sanders en tête, suivi de Biden, Buttigieg puis Warren. Lundi soir, plus de 600.000 habitants affiliés au parti démocrate sont invités à se présenter dans environ 1.700 salles —écoles, anciens théâtres, églises...— pour exprimer leur choix sous la bannière d’un candidat. Une chose les unit, selon le président du parti démocrate de l’Iowa, Troy Price: «Beaucoup veulent s’assurer que nous battrons Donald Trump»."