Les neuf nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali sont révélés ce vendredi par un décret présidentiel. Selon le décret, le président malien Ibrahima Boubacar Kéita a nommé Aser Kamaté, Amadou Ousmane Touré et Doucouré Kadidia Traoré. Le président de l'Assemblée nationale Moussa Timbiné a désigné Maliki Ibrahim, Bâ Haoua Toumagnon (F) et Beyla Bâ. Quant au Conseil supérieur de la magistrature, il a désigné Demba Tall, Mohamed Abdourahamane Maïga et Djénéba Karabenta (F). La recomposition de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions constitutionnelles du Mali est l'une des recommandations du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) tenu par visioconférence le 27 juillet sur la situation sociopolitique au Mali. La recommandation de recomposer la Cour constitutionnelle est pour vider les contentieux électoraux liés au second tour des législatives qui sont à l'origine de la crise sociopolitique actuelle.